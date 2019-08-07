Поиск

Тарантино не исключил, что его следующий фильм станет последним

Режиссер рассказал, что у него уже есть идея для десятого фильма, которым он хочет завершить карьеру

Тарантино не исключил, что его следующий фильм станет последним
Режиссер Квентин Тарантино во время фотоколла, посвященного премьере фильма "Однажды… в Голливуде"
Фото: Reuters

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Голливудский режиссёр Квентин Тарантино планирует снять десятый фильм, который станет для него завершающим.

КультураКвентин, вестерн, ГолливудКвентин, вестерн, ГолливудЧитать подробнее

"Я хочу сделать десять фильмов, я хочу, чтобы появился ещё один фильм. И у меня есть еще одна идея", - сказал Тарантино в среду на пресс-конференции перед российской премьерой своего фильма "Однажды в ... Голливуде".

Режиссёр отметил, что в новую картину вложил все, что было задумано. "Я могу вообразить, если думать, что все мои фильмы рассказывают одну и ту же историю, и что каждый фильм - это "вагончик в паровозе", то я хочу сделать фильм, который закроет эту историю", - добавил Тарантино.

"Этот фильм станет апологетом всех моих фильмов", - сказал режиссёр.

Тарантино при этом отметил, что является частью сообщества Голливуда уже 27 лет. "Конечно же, я член этого сообщества, и поэтому (оно) обратилось ко мне, чтобы я сделал этот фильм. Но я всегда старался быть аутсайдером, и Голливуд не очень хотел со мной работать, по крайней мере, десять лет назад точно", - сказал Тарантино.

Рассказывая о съемках, режиссер отметил, что смог снять пять картин в фильме. "Мне очень понравилось снимать фильмы Рика Далтона, фильмы, где он снимался. Мы сняли пять фильмов. Внутри фильма пять фильмов", - сказал Тарантино.

"Мы построили огромное количество декораций для съёмок, и не было ничего, что бы мы закрашивали на компьютере... Мы старались снимать максимально реалистично", - добавил режиссер, отметив, что спецэффекты были использованы только при съемке поездок на автомобилях.

В ходе пресс-конференции Тарантино признался в любви к советскому фильму "Человек-амфибия". "Я маленьким много раз смотрел фильм "Человек-амфибия". Я обожал его, я не знал, что он русский", - сказал режиссёр.

Фильм "Человек-амфибия" режиссеров Владимира Чеботарева и Геннадия Казанского вышел в 1961 году. Его сняли по одноименному научно-фантастическому роману Александра Беляева.

"Однажды... в Голливуде" - девятый фильм Тарантино, который выходит в прокат 8 августа. Картина повествует о событиях в Голливуде в 1969 году. По сюжету актер Рик Далтон (Леонардо ДиКаприо) и его дублер Клифф Бут (Брэд Питт) пытаются найти место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии.

Квентин Тарантино - американский кинорежиссёр, сценарист, актёр, кинопродюсер и кинооператор. Мировую известность приобрел после выхода фильма "Криминальное чтиво" (1994), который принес ему "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля, а также премии "Оскар" и "Золотой глобус" за лучший сценарий.

Квентин Тарантино

Новости по теме

Новости

Мединский подарил Тарантино первый сборник стихов Пастернака

Жена Валентина Гафта подтвердила его госпитализацию

Владимир Мединский показал Квентину Тарантино Кремль

Владимир Мединский показал Квентину Тарантино Кремль

Умерла нобелевский лауреат по литературе Тони Моррисон

Умерла нобелевский лауреат по литературе Тони Моррисон

Умер автор песни "Снег кружится" композитор Сергей Березин

Дело "Седьмой студии"

Театр "У Никитских ворот" попросил о помощи из-за возвращения на работу фигурантки дела "Седьмой студии"

Театр "У Никитских ворот" попросил о помощи из-за возвращения на работу фигурантки дела "Седьмой студии"

Скончался певец Вилли Токарев

Скончался певец Вилли Токарев

В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова

В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова
Пожар в соборе Парижской Богоматери

Прерванные на деконтаминацию работы в Нотр-Даме возобновят в середине августа

Прерванные на деконтаминацию работы в Нотр-Даме возобновят в середине августа

Певица Александра Стрельченко умерла на 83-м году жизни

Певица Александра Стрельченко умерла на 83-м году жизни
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');