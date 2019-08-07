Тарантино не исключил, что его следующий фильм станет последним

Режиссер рассказал, что у него уже есть идея для десятого фильма, которым он хочет завершить карьеру

Режиссер Квентин Тарантино во время фотоколла, посвященного премьере фильма "Однажды… в Голливуде" Фото: Reuters

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Голливудский режиссёр Квентин Тарантино планирует снять десятый фильм, который станет для него завершающим.

"Я хочу сделать десять фильмов, я хочу, чтобы появился ещё один фильм. И у меня есть еще одна идея", - сказал Тарантино в среду на пресс-конференции перед российской премьерой своего фильма "Однажды в ... Голливуде".

Режиссёр отметил, что в новую картину вложил все, что было задумано. "Я могу вообразить, если думать, что все мои фильмы рассказывают одну и ту же историю, и что каждый фильм - это "вагончик в паровозе", то я хочу сделать фильм, который закроет эту историю", - добавил Тарантино.

"Этот фильм станет апологетом всех моих фильмов", - сказал режиссёр.

Тарантино при этом отметил, что является частью сообщества Голливуда уже 27 лет. "Конечно же, я член этого сообщества, и поэтому (оно) обратилось ко мне, чтобы я сделал этот фильм. Но я всегда старался быть аутсайдером, и Голливуд не очень хотел со мной работать, по крайней мере, десять лет назад точно", - сказал Тарантино.

Рассказывая о съемках, режиссер отметил, что смог снять пять картин в фильме. "Мне очень понравилось снимать фильмы Рика Далтона, фильмы, где он снимался. Мы сняли пять фильмов. Внутри фильма пять фильмов", - сказал Тарантино.

"Мы построили огромное количество декораций для съёмок, и не было ничего, что бы мы закрашивали на компьютере... Мы старались снимать максимально реалистично", - добавил режиссер, отметив, что спецэффекты были использованы только при съемке поездок на автомобилях.

В ходе пресс-конференции Тарантино признался в любви к советскому фильму "Человек-амфибия". "Я маленьким много раз смотрел фильм "Человек-амфибия". Я обожал его, я не знал, что он русский", - сказал режиссёр.

Фильм "Человек-амфибия" режиссеров Владимира Чеботарева и Геннадия Казанского вышел в 1961 году. Его сняли по одноименному научно-фантастическому роману Александра Беляева.

"Однажды... в Голливуде" - девятый фильм Тарантино, который выходит в прокат 8 августа. Картина повествует о событиях в Голливуде в 1969 году. По сюжету актер Рик Далтон (Леонардо ДиКаприо) и его дублер Клифф Бут (Брэд Питт) пытаются найти место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии.

Квентин Тарантино - американский кинорежиссёр, сценарист, актёр, кинопродюсер и кинооператор. Мировую известность приобрел после выхода фильма "Криминальное чтиво" (1994), который принес ему "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля, а также премии "Оскар" и "Золотой глобус" за лучший сценарий.