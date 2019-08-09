Шилов опроверг сообщения о повреждении картины в его галерее

Художник Александр Шилов Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - В Московской государственной картинной галерее имени Шилова опровергли информацию о повреждении картины.

В пресс-службе заявили, что такой информации не поступало.

Сам народный художник СССР Александр Шилов также не подтвердил сообщения, назвав их враньем.

Ранее в СМИ появилась информация, что неизвестный повредил картину "Художник Владимир Суздальцев".

В частности, "Комсомольская правда" сообщала, что на картине работы самого Шилова частично были смыты краски, а затем изменено изображение. Утверждалось, что это произошло некоторое время назад.

Как следует из информации на сайте галереи, портрет художника Суздальцева был написан маслом в 1970 году.