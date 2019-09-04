Ямпольская ушла из газеты "Культура"

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Председатель думского комитета по культуре Елена Ямпольская решила оставить пост председателя редколлегии газеты "Культура", в которой она раньше была главным редактором. Она сообщила об этом в фейсбуке.

Один из акционеров "Культуры" сообщил ей, что "в силу объективных экономических факторов" у газеты сменится издатель, написала она. Переговоры об этом начали с общественно-государственной организацией "Российский фонд культуры".

"Поскольку среди учредителей РФК присутствует федеральный орган исполнительной власти, считаю для себя как для председателя комитета Государственной думы по культуре неэтичным при подобных обстоятельствах занимать в газете любые руководящие посты", - объяснила Ямпольская.

Ямпольская стала депутатом Госдумы в сентября 2016 года. Тогда же она оставила пост главреда "Культуры", который занимала с декабря 2011 года, и возглавила редколлегию.