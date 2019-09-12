Российский национальный оркестр откроет сезон Большим фестивалем

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Шесть концертов в рамках Большого фестиваля Российского национального оркестра (РНО) пройдут в московском Концертном зале имени Чайковского с 13 сентября по 4 октября, сообщили "Интерфаксу" организаторы мероприятия.

В этом году Большой фестиваль РНО состоится в одиннадцатый раз.

"На протяжении всех прошедших лет Большой фестиваль планомерно развивал избранную концепцию, формировал собственную публику, привлекая в филармонические залы молодую аудиторию и неся тем самым важнейшую в наши дни просветительскую миссию", - сказал советник президента РФ Владимир Толстой.

В концертах смотра, традиционно открывающего концертный сезон Российского национального оркестра в столице, примут участие виолончелист Миша Майский, сопрано Юлия Лежнева, пианист Люка Дебарг, саксофонист Игорь Бутман.

Публике будут представлены разножанровые программы с участием звезд мировой сцены, талантливых молодых артистов, а также лучших сил Российского национального оркестра.

В первом концерте выступит Миша Майский, в его интерпретации прозвучит Концерт №1 для виолончели с оркестром Камиля Сен-Санса.

16 сентября на Большом фестивале РНО впервые выступит Юлия Лежнева, которая считается сенсацией мировой оперной сцены. Дирижировать будет ее постоянный партнер - дирижер и пианист-виртуоз Михаил Шехтман.

В качестве ностальгической страницы фестиваля прозвучит полная версия музыки к драме Эдварда Грига "Пер Гюнт". Впервые этот проект был представлен публике в сентябре 2009 года в рамках Первого Большого фестиваля РНО. Специально для этого вечера концертмейстером РНО Алексеем Бруни была сделана литературная редакция, адаптированная для одного чтеца. Эту роль в музыкальном действе исполнил народный артист СССР Василий Лановой.

25 сентября очередную годовщину со дня рождения Дмитрия Шостаковича Большой фестиваль РНО отметит монопрограммой из сочинений композитора. В неё вошли "Десять поэм на стихи революционных поэтов" и Симфония №11 ("1905 год").

А в концерте-закрытии форума молодой французский пианист Люка Дебарг, получивший известность благодаря участию в XV Международном конкурсе имени П.И. Чайковского в 2015 году, исполнит Первый фортепианный концерт Дмитрия Шостаковича. Его партнерами станут трубач Владислав Лаврик и дирижер Михаил Плетнев.

Большой фестиваль РНО представляет оригинальные интерпретации классических шедевров, знакомит с произведениями композиторов-современников, предоставляет возможность молодым исполнителям проявить себя. Впервые прошел в 2009 году. Он считается одним из самых заметных художественных явлений концертной жизни Москвы и России.