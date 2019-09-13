На празднике фонтанов в Петергофе покажут анимированную Екатерину II

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - В Петергофе 20 и 21 сентября на праздник фонтанов на Большом каскаде покажут мультимедийный спектакль "Императрица 2019", объявила директор музея Елена Кальницкая.

Кульминацией праздника станет показ 10-метровой маски императрицы, которая была анимирована после сканирования бюста Екатерины II.

"Спектакль получился патриотический и разумный, будет красивый балет, много любовных сцен", - сказала Кальницкая.

В представлении музыка эпохи Екатерины II будет сочетаться с электронными композициями. Спектакль будут показывать на панорамных экранах. "Проекция на дворец будет в два раза больше. Поэтому каждый посетитель сможет увидеть действо из любого уголка парка", - пообещал замдиректора музея Роман Ковриков.

Также на экранах во время спектакля будут демонстрировать фотографии из соцсетей с видами Петергофа.

Спектакль будет продолжаться 50 минут и завершится фейерверком. Билет на представление будет стоить 1000 рублей, детей до шести лет пропустят бесплатно.