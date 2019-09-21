Американский певец Керт Эллинг выступит с оркестром Бутмана в Москве

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Американский джазовый певец, обладатель Грэмми Керт Эллинг выступит 27 сентября в концертном зале "Зарядье" в Москве вместе с оркестром Игоря Бутмана.

Как сообщают организаторы, концерт "Jazz&Jazz" состоится в рамках празднования 20-летия с момента создания Московского джазового оркестра Игорем Бутманом.

За свою творческую карьеру Эллинг выпустил 12 альбомов, последний из них - Upward Spiral записан совместно с квартетом знаменитого саксофониста Брэнфорда Марсалиса.

В период с 1995 по 2013 год он 11 раз был номинирован на премию Grammy, а 31 января 2010 года был удостоен награды в номинации лучший джазовый альбом. С 2000 по 2012 года Эллинг был назван лучшим вокалистом года 13 раз по опросам критиков, 7 раз по опросам читателей журнала Down Beat и 8 раз - по опросам читателей журнала JazzTimes. 8 раз он был награжден Jazz Journalists Association за лучший мужской вокал.