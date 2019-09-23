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"Игра-ТВ" разрешила Александру Друзю вернуться в "Что? Где? Когда?"

"Игра-ТВ" разрешила Александру Друзю вернуться в "Что? Где? Когда?"
Магистр игры "Что? Где? Когда?" Александр Друзь
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Магистр "Что? Где? Когда?" (ЧГК) Александр Друзь вернется в телешоу после осенний сессии игр, сообщила производитель программы телекомпания "Игра".

В компании учли то, что он извинился за скандал с предполагаемой попыткой подкупа главного редактора телевикторины "Кто хочет стать миллионером?" Ильи Бера и что после скандала прошло достаточно времени. До конца сезона вместо Друзя в команде Виктора Сиднева будет играть Инна Семенова, заявили в "Игре".

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Александр Друзь Илья Бер Что? Где? Когда? ЧГК Игра-ТВ

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