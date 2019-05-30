Друзя не стали исключать из клуба "Что? Где? Когда?" после обвинений в подкупе

Александр Друзь Фото: ТАСС, Вячеслав Прокофьев

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Правление международной ассоциации клубов "Что? Где? Когда?" (МАК) не стало дисквалифицировать знатока Александра Друзя, но ликвидировало комиссию по этике, которую он возглавлял.

Как сообщается на сайте ассоциации, правление 26 мая рассмотрело заявление редактора программы "Кто хочет стать миллионером?" Ильи Бера о предполагаемом подкупе со стороны Друзя.

"Правление постановило, что информация, изложенная в заявлении Бера о попытке нечестной игры в ТВ-программе "Кто хочет стать миллионером?", не имеет отношения к деятельности ассоциации "Что? Где? Когда?", - отмечается в сообщении.

Бер в своем заявлении в адрес МАК требовал дисквалифицировать Друзя как игрока.

В сообщении также приводятся слова Друзя, который выразил сожаление в связи с произошедшим.

"Я сожалею о том, что мои действия при участии в телевизионной программе "Кто хочет стать миллионером?" нанесли ущерб репутации МАК "Что? Где? Когда?". Я приношу свои извинения организации, а также всем людям, которым мое участие в телепередаче причинило репутационный, моральный и любой другой вред", - сказал он.

Кроме того, по решению правления, Друзь сохранил пост вице-президента МАК.

Как Первый канал отчислял Друзя

15 февраля Первый канал распространил заявление об отстранении на неопределенный срок главного редактора программы "Кто хочет стать миллионером?" Ильи Бера и знатока передачи "Что? Где? Когда?" Александра Друзя от участия в программах. Согласно сообщению, телеменеджер и знаток нанесли репутационный ущерб вещателю и производителям программам, а также подвели всех телезрителей-поклонников интеллектуальных телепередач.

Производитель программы "Кто хочет стать миллионером?" - "Красный квадрат" - принял решение аннулировать исход программы, в которой участвовали Друзь и Бер, выигрыш победителям выплачен не будет.

Сам Илья Бер написал в своем "Живом журнале" о попытке подкупа со стороны Друзя. Он рассказал, что накануне съемок программы в ноябре прошлого года Друзь предложил поделиться с ним выигрышем главного приза в обмен на ответы к вопросам.

Друзь в свою очередь заявил, что такой телефонный состоялся, но все было с точностью до наоборот. По его словам, именно Бер предложил ему сделку с вопросами за деньги, а знаток решил ему подыграть и проверить, насколько тот может далеко зайти.