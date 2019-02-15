Друзь и Бер отстранены от участия в "Кто хочет стать миллионером?" и "Что? Где? Когда?"

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Первый канал и производители программ "Кто хочет стать миллионером?" и "Что? Где? Когда?" приняли решение об отстранении на неопределенный срок редактора Ильи Бера и знатока Александра Друзя от участия в передачах.

"В этой ситуации руководство Первого канала поддерживает решение компаний-производителей об отстранении Ильи Бера и Александра Друзя от дальнейшего участия в программах "Кто хочет стать миллионером?" и "Что? Где? Когда?", - говорится в заявлении пресс-службы Первого канала, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

В пресс-службе отметили, что "на Первом канале считают неэтичным и недопустимым поступок Ильи Бера и Александра Друзя, которые осознанно сделали заложниками своих подозрений в отношении друг друга зрителей и десятки своих же коллег-телевизионщиков, причастных к созданию шоу "Кто хочет стать миллионером?"".

"Репутационный вред нанесен также телеигре "Что? Где? Когда?" и Первому каналу как вещателю", - подчеркивается в сообщении.

Аннулирование результатов "Кто хочет стать миллионером?"

В свою очередь, гендиректор телекомпании "Красный квадрат" Илья Кривицкий сообщил, что результаты игры "Кто хочет стать миллионером", ответы для которой, как утверждал Бер, якобы пытался купить Друзь, будут аннулированы.

"Исход игры с участием Александра Друзя аннулирован, выигрыш выплачен не будет", - заявил он.

"Илья Бер был не вправе устраивать "следственные эксперименты" - какими бы благими намерениями он при этом ни руководствовался - в федеральном телеэфире. Никто из съемочной группы не имеет права обсуждать с участниками вопросы и ответы, таковы правила, которые ни разу не нарушались", - пояснил Кривицкий.

Он отметил, что "сложившаяся ситуация подвела вещателя, программу, всех, кто на ней работает, и ни в чем не повинных зрителей, которые смотрели тот выпуск "Миллионера"".

Судьба Друзя в "Что? Где? Когда?"

Генеральный директор телекомпании "Игра-ТВ", почетный президент Международной ассоциации клубов "Что? Где? Когда?" и соавтор передачи Наталья Стеценко сообщила, что "ситуация скандальная и рикошетом затрагивает нашу передачу".

"Александра Друзя очень любят зрители нашей программы. Александр играет с 1981 года, 38 лет, и никогда не был замечен ни в чем подобном. Кто бы ни оказался прав в этом конфликте, а оба его участника утверждают противоположное, они не должны были сводить личные счеты в федеральном эфире. Надеюсь, что в конечном итоге конфликт так или иначе будет исчерпан. Но, поскольку тень брошена на репутацию всего интеллектуального клуба, магистр будет отстранен от участия в "Что? Где? Когда?" на неопределенный срок", - пояснила она.

Она добавила, что в это воскресенье в эфир выйдет выпуск с участием Друзя, "но это тот редчайший случай, когда программа пойдет не в прямом эфире; по техническим и организационным причинам выпуск был записан 31 января".

Позиция Бера

Бер назвал решение Первого канала справедливым, подчеркнув, что продолжает настаивать на своей правоте. "Я мог бы возмущаться тем, что меня отстранили, но, с точки зрения внутренней организации программы, это - верная логика", - сказал он "Интерфаксу".

"Действительно виноват перед коллегами, поскольку сделал их заложниками данной ситуации", - добавил он.

На вопрос, настаивает ли он на своей версии конфликта и считает ли он ее единственно верной, Бер сказал: "У меня не версия, у меня - правда".

Бер уточнил, что он не работает на Первом канале или "Красном квадрате". "Я индивидуальный предприниматель, я работаю по договорам с моим заказчиком", - отметил телеменеджер.

На вопрос, попытается ли он урегулировать ситуацию, возникшую вокруг программы "Кто хочет стать миллионером?" и попытается ли он вернуться к работе над ней, Бер сказал: "Это нормальные коммерческие отношения: есть заказчик, есть исполнитель. Я - исполнитель. Пока заказчика устраивает моя работа, заказчик мне ее заказывает. Как только по любым причинам - по таким (как сейчас) или по любым другим - моя работа перестает устраивать заказчика, он перестает мне ее заказывать. Все совершенно честно и прозрачно".

Взаимные обвинения

Во вторник Бер написал в Живом журнале о попытке подкупа со стороны Друзя. Он рассказал, что накануне съемок программы в ноябре 2018 года Друзь предложил поделиться с ним выигрышем главного приза в обмен на ответы к вопросам.

По словам Бера, он записал телефонный разговор с Друзем, во время которого "сдал вопросы игроку, и он на них сыграл". Бер заявил, что считает поведение знатока неэтичным, и потребовал дисквалифицировать его в качестве игрока "Что? Где? Когда?".

Позднее в СМИ появилась позиция Друзя по данной ситуации. Он подтвердил подлинность телефонного разговора с редактором, однако заявил, что все было с точностью до наоборот. По его словам, именно Бер предложил ему сделку с вопросами за деньги, а Друзь решил ему подыграть и проверить, насколько тот может далеко зайти.