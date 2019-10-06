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Художник Покрас Лампас восстановил свою работу в Екатеринбурге

Художник Покрас Лампас восстановил свою работу в Екатеринбурге
Покрас Лампас во время восстановления своей работы в Екатеринбурге
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Художник Покрас Лампас в Екатеринбурге завершил восстановление своей работы "Супрематический крест", которая была повреждена коммунальщиками и вызвал протест местных православных активистов.

"Да, он закончил. В ближайшее время мы обработаем все видео- и фотоматериалы и все покажем", - сообщила агентству "Интерфакс" пресс-секретарь фестиваля "Стенограффия" Екатерина Кизюн.

По ее словам, завершив работу, художник покинул Екатеринбург.

Как сообщалось, в июле дорожные службы в Екатеринбурге нанесли битум на часть работы Покраса Лампаса, созданной им ранее в рамках международного фестиваля "Стенограффия". Асфальт положить не успели, но рисунок все же был поврежден.

Позже организаторы фестиваля "Стенограффия" сообщали, что Покрас Лампас приедет в город 26 августа и восстановит композицию примерно за два дня. Однако 25 августа православные активисты устроили акцию против восстановления "Супрематического креста", созданного Покрасом Лампасом на площади Первой Пятилетки.

В середине сентября художник представил новый эскиз своей работы, где крест заменен на три оторванных друг от друга прямоугольника, в которые вписана каллиграфия. В полном объеме сохраняется цитата из манифеста Казимира Малевича, а также главные цвета арт-объекта: красный, черный и белый.

Покрас Лампас Екатеринбург

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