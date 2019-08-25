В Екатеринбурге прошла акция против восстановления работы Покраса Лампаса

Граффити "Супрематический крест" художника Покраса Лампаса после повреждения в Екатеринбурге Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге в воскресенье днем православные активисты выступили против планов восстановления "Супрематического креста", созданного художником-каллиграфистом Покрасом Лампасом на площади Первой Пятилетки в рамках фестиваля "Стенограффия".

Как сообщает новостной сайт e1.ru, акция прошла во главе с представителем Музея святости, исповедничества и подвижничества Оксаной Ивановой. Часть протестующих устроили одиночные пикеты. Несколько активистов выстроились в линию в футболках таким образом, чтобы из надписей на них сложилась фраза "Крест - символ победы Христа над твоей смертью. Не растопчи любовь". На площади звучали молитвенные песнопения.

Противники "Супрематического креста" настаивают, что символ является священным и по нему нельзя ходить.

По данным местного сайта 66.ru, для встречи с активистами на площадь пришли представители "Стенограффии", дискуссия получилась напряженной. Представители фестиваля, в частности, призывали оппонентов обратить внимание на то, что до появления работы Покраса Лампаса на площади крест был выложен плиткой. Активисты же отвечали, что им надоело дышать краской, а один из них отметил, что "здесь дети смотрят салют", а организаторы фестиваля "черноту какую-то развели" на площади.

Работа Покраса Лампаса на площади Первой Пятилетки представляет собой схематический крест с текстом одного из манифестов Малевича, вписанный в красный овал.

Как сообщалось, дорожные службы в Екатеринбурге повредили работу художника: часть креста оказалась покрыта битумом. В пресс-службе фестиваля "Стенограффия" настаивали, что все произведения уличного искусства, которые создаются в рамках программы, всегда согласованы и легальны.

В свою очередь Покрас Лампас вызвался восстановить "Супрематический крест". Как сообщил художник в своем инстаграме, он прибудет в Екатеринбург 26 августа.