Покрас Лампас подготовил новый эскиз работы, вызвавшей протесты в Екатеринбурге

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Художник Покрас Лампас опубликовал в своем инстаграме новую версию "супрематического креста", который был поврежден коммунальщиками и пока не восстановлен из-за протеста православных активистов в Екатеринбурге.

"Новый эскиз - новый символ города, который готов объединить во имя мира на своей площади всех, кто его ищет. Две красные линии, пересекающие "супрематический крест" - линии объединения города даже в сложные дни разногласий", - говорится в сообщении Покраса Лампаса.

На официальной странице "Стенаграффии" в фейсбуке организаторы мероприятия написали, что фигуры на новом эскизе представляют собой три оторванных друг от друга прямоугольника, в которые вписана каллиграфия Покраса. "Длинная осевая линия отныне не пересекается переходом, они будут жить самостоятельно друг от друга", - говорится в сообщении.

Кроме того, в полном объеме сохранится цитата из манифеста Казимира Малевича, а также главные цвета арт-объекта: красный, черный и белый, так как они исторически "обусловлены дефицитом краски и сквозь годы они обросли дополнительным смыслом: стали транслировать идею о неиссякаемой энергии и смелости", говорится в посте "Стенаграффии".

Как сообщалось, 26 августа петербургский художник-каллиграфист Покрас Лампас (Арсений Пыженков) должен был приехать в Екатеринбург, чтобы восстановить поврежденную коммунальщиками работу "Супрематический крест" на площади Первой Пятилетки.

25 августа православные активисты устроили акцию против восстановления работы. В результате художник пока решил не приезжать в Екатеринбург и заявил, что готов изменить форму своего произведения.

В конце августа также стало известно, что в Екатеринбурге в Орджоникидзевский районный суд поступило административное дело активистки Оксаны Ивановой, которой вменяют организацию незаконной акции против работы Покраса Лампаса.