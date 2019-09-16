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Покрас Лампас подготовил новый эскиз работы, вызвавшей протесты в Екатеринбурге

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Художник Покрас Лампас опубликовал в своем инстаграме новую версию "супрематического креста", который был поврежден коммунальщиками и пока не восстановлен из-за протеста православных активистов в Екатеринбурге.

"Новый эскиз - новый символ города, который готов объединить во имя мира на своей площади всех, кто его ищет. Две красные линии, пересекающие "супрематический крест" - линии объединения города даже в сложные дни разногласий", - говорится в сообщении Покраса Лампаса.

На официальной странице "Стенаграффии" в фейсбуке организаторы мероприятия написали, что фигуры на новом эскизе представляют собой три оторванных друг от друга прямоугольника, в которые вписана каллиграфия Покраса. "Длинная осевая линия отныне не пересекается переходом, они будут жить самостоятельно друг от друга", - говорится в сообщении.

Про Екатеринбург, площадь, православных активистов и эскизы. ⠀ Друзья, начну с главного — искусство может не только искать проблемы в обществе и его разрознять, но и объединять. Те проекты, мысли, ценности, которые я несу, всегда были связаны с единством и поиском общего — в традициях письменности и современной культуре, переосмысленными через каллиграфию. ⠀ И эта площадь для меня — настоящая проверка того, во что я верю. ⠀ Всегда есть мудрый, осознанный путь. Путь диалога, взаимоуважения и взаимопонимания. В любом конфликте можно найти проблемы и решить их — так поступает цивилизованное общество во всём мире. Искусство в данном случае выступает в роли лакмусовой бумажки и социально-культурным инструментом взаимодействия. ⠀ Провокации и конфликты в Екатеринбурге могут вернуть нас в средневековье со "священными войнами" радикальных верующих или "реками крови" от бандитов в битве за навязанные другими идеи и смыслы. Войны не приводят к решениям проблем — только к новым проблемам и жертвам. ⠀ Новый эскиз — новый символ города, который готов объединить во имя мира на своей площади всех, кто его ищет. Две красные линии, пересекающие "супрематический крест" — линии объединения города даже в сложные дни разногласий. ⠀ Исторически в плиточной кладке линии тоже есть — поэтому вторая версия вполне уместна и лаконична, а форма "супрематического креста" остаётся. Теперь в версии 2.0. ⠀ Все, кто заявляют о том, что "искусство не должно идти на поводу у зрителя" абсолютно правы. Но эта работа — масштабный городской объект с вековой историей, и здесь искусство должно работать не с позиции защиты эго художника, но с целью развивать городскую среду и объединять людей вместе, особенно в самые непростые времена. ⠀ Всем мир.

Публикация от Pokras Lampas | Покрас (@pokraslampas)

Кроме того, в полном объеме сохранится цитата из манифеста Казимира Малевича, а также главные цвета арт-объекта: красный, черный и белый, так как они исторически "обусловлены дефицитом краски и сквозь годы они обросли дополнительным смыслом: стали транслировать идею о неиссякаемой энергии и смелости", говорится в посте "Стенаграффии".

Как сообщалось, 26 августа петербургский художник-каллиграфист Покрас Лампас (Арсений Пыженков) должен был приехать в Екатеринбург, чтобы восстановить поврежденную коммунальщиками работу "Супрематический крест" на площади Первой Пятилетки.

25 августа православные активисты устроили акцию против восстановления работы. В результате художник пока решил не приезжать в Екатеринбург и заявил, что готов изменить форму своего произведения.

В конце августа также стало известно, что в Екатеринбурге в Орджоникидзевский районный суд поступило административное дело активистки Оксаны Ивановой, которой вменяют организацию незаконной акции против работы Покраса Лампаса.

Покрас Лампас Екатеринбург

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