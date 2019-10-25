В Москве пройдет премьера восстановленной версии фильма, предсказавшего Холокост

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - На XVI Международном фестивале современной музыки "Московский форум" в кинотеатре "Октябрь" в воскресенье, 27 октября, состоится российская премьера восстановленной версии "Города без евреев" Ханса Карла Бреслауэра - фильма 1924 года, который, как принято считать, предсказал Холокост.

Как отмечает в пятницу "Коммерсант-Weekend", неполную, "погибающую" копию этого фильма из голландского киномузея реставрировали в 1991 году, а полна версия этого фильма обнаружилась только в 2015 году - ее нашли на блошином рынке в Париже.

Планы железнодорожных путей, по которым спецпоезда увозят депортированных евреев, не могут не вызывать в наши дни ассоциаций с рельсами, ведущими в лагеря смерти, пишет издание. "Впрочем, экранные поезда несравнимы с теплушками грядущих эшелонов смерти. В спальных вагонах отбывают в комфортабельное парижское изгнание ассимилированные буржуа. Местечковой голытьбе, родство с которой просвещенное еврейство категорически отказывалось признать, предстоят пешие марши. Тоже, впрочем, не в лагеря, а в Землю обетованную: до "окончательного решения" антисемитское воображение Европы в 1924-м еще не дозрело", - отмечает автор статьи.

Немой фильм покажут в сопровождении написанной специально к премьере музыки Ольги Нойвирт в исполнении ансамбля солистов "Студия новой музыки" под руководством дирижера Игоря Дронова.