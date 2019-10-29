СВР назвала художественную премию именем Евгения Примакова

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Служба внешней разведки переименовала ежегодную премию за произведения об отечественных разведчиках в честь академика Евгения Примакова. Такое решение директор СВР Сергей Нарышкин принял в связи с 90-летием со дня рождения этого государственного деятеля.

Премия была учреждена в 2000 году ради привлечения внимания общественности к лучшим работам о разведке и и о людях, мало известных широкой публике из-за специфики работы, напомнили в пресс-бюро спецслужбы.

Награда присуждается трем авторам в год за работы в сфере литературы, изобразительного искусства, телевидения и журналистики.

Евгений Примаков был директором СВР в 1991-96 годах. Затем до 1998 года он руководил МИДом, а с 1998 по 1999 годы - правительством. Затем он был депутатом Госдумы и президентом Торгово-промышленной палаты.

В июне мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение об установке памятника Примакову в сквере у здания МИДа на Смоленской площади.