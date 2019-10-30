Главред "Эха Москвы" проведет чтения о пакте Молотова-Риббентропа до 22 ноября

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Журнал "Дилетант" и радио "Эхо Москвы" планируют провести в Москве до 22 ноября "Дилетантские чтения" о секретных протоколах к пакту Молотова-Риббентропа, сообщил главный редактор радиостанции и основатель журнала Алексей Венедиктов. Ранее в проведении мероприятия им отказал Государственный исторический музей.

По словам Венедиктова, они получили четыре предложения, в том числе "очень экзотичные", и сейчас выбирают оптимальную площадку. Три из них - это музеи, связанные с исторической тематикой.

"Мы очень благодарны в первую очередь музеям - три из четырех площадок - это музеи, связанные с историей, - которые немедленно, вчера-сегодня предложили свои помещения. Но надо готовиться", - сказал он.

Он объяснил, что чтения проходят по определенной программе в Москве и Петербурге обязательно, а в других городах - по их желанию, их проводят до выхода следующего номера журнала "Дилетант". Следующий выпуск должен выйти 22 ноября. "Пропустить Москву мы никак не можем. Ну, одна площадка отказалась, так бывает", - отметил он.

31 октября в 21:00 в эфире "Эха" пройдет программа по номеру "Дилетанта", посвященному пакту Молотова-Риббентропа, с участием профессора Высшей школы экономики Олега Будницкого.

Венедиктов также сообщил, что организаторы "Дилетантских чтений" приняли приглашение екатеринбургского "Ельцин-центра", предварительно, там чтения пройдут 2 декабря.

Ранее предполагалось, что чтения о пакте Молотова-Риббентропа пройдут в историческом музее 30 октября, но за два дня до мероприятия, когда на него уже были раскуплены билеты, учреждение отказало в площадке. В музее объяснили, что считают неэтичной такую дискуссию накануне Дня народного единства 4 ноября и 75-летия Победы. Это решение было принято после того, как руководство учреждения изучило "Дилетант" и нашло неуместной и тенденциозной подачу материала.

Венедиктов тогда сказал "Интерфаксу", что администрация музея либо перестраховывается, либо приняла решение об отмене чтений под давлением.

Ранее продавать этот выпуск "Дилетанта" отказался книжный магазин "Молодая Гвардия" из-за свастики на обложке. На обложке журнала опубликована американская карикатура на тему пакта.