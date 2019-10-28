Исторический музей отменил "Дилетантские чтения" о пакте Молотова-Риббентропа
Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Государственный исторический музей отказался проводить "Дилетантские чтения", посвященные секретным протоколам пакта Молотова-Риббентропа; в музее это объяснили принципиальной позицией по последнему номеру журнала "Дилетант", который посвящен этой теме.
Как рассказал "Интерфаксу" главный редактор радиостанции "Эхо Москвы", основатель журнала Алексей Венедиктов, раз в месяц журнал и музей вместе проводят "Дилетантские чтения". Но в этот раз за два дня до их проведения от музея пришло письмо, в котором указано, что неэтично устраивать такую дискуссию в преддверии Дня народного единства и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
"Я спросил, можно ли после 75-летия Победы, но ответа не было", - добавил Венедиктов.
"Дилетантские чтения", организуемые журналом "Дилетант", ноябрьский номер которого посвящён пакту Молотова-Риббентропа, должны были состояться в среду, 30 октября. Музей в сложившейся ситуации должен будет вернуть проданные на чтения билеты. А "Эхо Москвы" проведет передачу с тем же автором.
Венедиктов предположил, что руководство учреждения либо перестраховывается, либо приняло решение об отмене чтений под давлением.
Со своей стороны в пресс-службе Государственного исторического музея "Интерфаксу" сообщили, что приняли решение об отмене мероприятия после ознакомления с содержанием журнала.
На обложке последнего номера размещена старая американская карикатура с изображениями Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера. Московский книжный магазин "Молодая гвардия" отказался продавать новый выпуск "Дилетанта".
"Дилетантские чтения" - совместный проект ГИМа, радиостанции "Эхо Москвы" и издания "Дилетант", позиционирующего себя как исторический журнал для всех, сказано на сайте музея. Каждый месяц, перед выходом нового номера, посетителей Исторического музея ждет встреча с известными журналистами, историками, политиками и учёными, посвященная центральной теме очередного выпуска.