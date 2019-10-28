Исторический музей отменил "Дилетантские чтения" о пакте Молотова-Риббентропа

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Государственный исторический музей отказался проводить "Дилетантские чтения", посвященные секретным протоколам пакта Молотова-Риббентропа; в музее это объяснили принципиальной позицией по последнему номеру журнала "Дилетант", который посвящен этой теме.

Как рассказал "Интерфаксу" главный редактор радиостанции "Эхо Москвы", основатель журнала Алексей Венедиктов, раз в месяц журнал и музей вместе проводят "Дилетантские чтения". Но в этот раз за два дня до их проведения от музея пришло письмо, в котором указано, что неэтично устраивать такую дискуссию в преддверии Дня народного единства и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

"Я спросил, можно ли после 75-летия Победы, но ответа не было", - добавил Венедиктов.

"Дилетантские чтения", организуемые журналом "Дилетант", ноябрьский номер которого посвящён пакту Молотова-Риббентропа, должны были состояться в среду, 30 октября. Музей в сложившейся ситуации должен будет вернуть проданные на чтения билеты. А "Эхо Москвы" проведет передачу с тем же автором.

Венедиктов предположил, что руководство учреждения либо перестраховывается, либо приняло решение об отмене чтений под давлением.

Со своей стороны в пресс-службе Государственного исторического музея "Интерфаксу" сообщили, что приняли решение об отмене мероприятия после ознакомления с содержанием журнала.

На обложке последнего номера размещена старая американская карикатура с изображениями Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера. Московский книжный магазин "Молодая гвардия" отказался продавать новый выпуск "Дилетанта".