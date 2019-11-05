"Дилетантские чтения" о пакте Молотова-Риббентропа пройдут в музее "Бункер 703"

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Отмененные Государственным историческим музеем (ГИМ) "Дилетантские чтения" о секретных протоколах пакта Молотова-Риббентропа состоятся в Москве 11 ноября, сообщил "Интерфаксу" главный редактор издания "Дилетант" Виталий Дымарский.

"Мы договорились о проведении "Дилетантских чтений" с музеем "Бункер 703". Они пройдут в следующий понедельник, 11 ноября", - сказал Дымарский.

Ожидается выступление Сергея Бунтмана на тему "Пакт Молотова-Риббентропа. Последний пакт трагедии", ведущий - Майкл Наки.

По информации на сайте музея, "Бункер 703" является музеем-заповедником современной фортификации на глубине 43 метра под землей, спускаться туда и подниматься обратно надо пешком. Бункер несколько десятилетий работал как защищенный спецархив МИД, и лишь в 2018 году, когда объект был признан технически устаревшим, в него пустили первых посетителей.

Ранее главред "Эхо Москвы и сооснователь "Дилетанта" Алексей Венедиктов сообщил "Интерфаксу", что руководство Исторического музея за два дня до запланированных на 30 октября "Дилетантских чтений" сообщило их организаторам, что считает дискуссию на тему секретных протоколов пакта Молотова-Риббентропа "крайне неэтичной" в преддверии Дня народного единства 4 ноября, а также 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Венедиктов тогда выразил недоумение позицией музея и предположил в комментарии "Интерфаксу", что руководство учреждения либо перестраховывается, либо приняло решение об отмене чтений под давлением.

В пресс-службе Государственного исторического музея "Интерфаксу" сообщили, что решили отменить мероприятие после ознакомления с содержанием журнала. Там отметили, что деньги за билеты будут возвращены.