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Богомолов, Крымов и Серебренников стали номинантами на премию "Золотая маска"

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Кирилл Серебренников, Дмитрий Крымов и Константин Богомолов стали номинантами театральной премии "Золотая маска" 2020 года как лучшие режиссеры.

В номинацию "Драма. Работа режиссера" на получение театральной премии "Золотая маска" попали, в частности, Дмитрий Крымов, который отмечен за спектакль "Сережа" во МХАТе им Чехова, Константин Богомолов за "Преступление и наказание" в театре "Приют комедианта" в Санкт-Петербурге и Кирилл Серебренников и Евгений Кулагин за спектакль "Барокко" в "Гоголь-центре".

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Номинированы также 22 спектакля большой и малой формы драматических театров из Москвы, Петербурга, Новосибирска, Красноярска, Южно-Сахалинска, Омска, Архангельска, Пскова, Перми и Кургана.

В номинацию "Драма/Спектакль большой формы" вошли "Барокко" и "Спасти орхидею" (оба "Гоголь-центр"), "Иранская конференция" (Театр Наций), "Серёжа" (Московский художественный театр им. А.П. Чехова), "Гроза", ("Чехов-центр", Южно-Сахалинск), "Дракон" (Театр драмы, Омск), "Ревизор" (Театр драмы им. А.С. Пушкина, Псков), "Русская матрица" (Театр им. Ленсовета, Петербург) и "Сирано де Бержерак" (Александринский театр, Санкт-Петербург).

26-я церемония награждения лауреатов премии "Золотая маска" состоится 15 апреля 2020 года в киноконцертном зале "Зарядье".

Золотая маска Кирилл Серебренников Константин Богомолов Дмитрий Крымов

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