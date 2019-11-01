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Суд отказался отправлять фигурантов дела "Седьмой студии" под подписку о невыезде

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы отказал гособвинению в избрании подписки о невыезде режиссеру Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела "Седьмой студии", передал корреспондент "Интерфакса".

"Суд приходит к выводу, что ходатайство государственного обвинителя не подлежит удовлетворению", - огласила решение судья Олеся Менделеева.

Назначить подписки о невыезде и другим подсудимым суд попросил прокурор Михаил Резниченко, по словам которого, без меры пресечения "подсудимые могут скрыться от суда с целью ухода от наказания".

Кирилл Серебренников Седьмая студия

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