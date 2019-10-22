Новое рассмотрение дела "Седьмой студии" начнется 1 ноября

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы назначил на 1 ноября предварительное заседание по делу "Седьмой студии", сообщили в пресс-службе суда. Тогда будет определена дата начала рассмотрения дела по существу.

Ранее Мещанский суд нашел в этом деле недостатки, препятствующие его рассмотрению, и вернул его в Генпрокуратуру. С фигурантов дела была снята подписка о невыезде.

Мосгорсуд по жалобе надзорного ведомства отменил это решение в части возвращения дела в прокуратуру и вернул его в первую инстанцию для нового рассмотрения.

Так называемое "дело "Седьмой студии"" возбудили в 2017 году после обысков в "Гоголь-центре".

По делу проходят художественный руководитель "Гоголь-центра" и создатель "Седьмой студии" Кирилл Серебренников, бывший генпродюсер "Седьмой студии" и экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, бывший руководитель департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, бывший гендиректор "Седьмой студии" Юрий Итин. Бывший продюсер организации Екатерина Воронова была объявлена в розыск.

Дело бывшего бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой, которая единственная из всех признала вину, выделено в отдельное производство.

По версии следствия, фигуранты дела похитили через обналичивание 133 млн бюджетных рублей, выделенных в 2011-2014 годы "Седьмой студии" на театральный проект "Платформа". Потерпевшей стороной по делу проходит Министерство культуры.