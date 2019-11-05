Мединский связал мат в "Гоголь-центре" с нефедеральным статусом театра

Министр культуры РФ Владимир Мединский Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Министр культуры Владимир Мединский отметил, что некоторые нефедеральные театры не следят за исполнением закона о нецензурной лексике на сцене. Он напомнил, что мат на сцене и в кино запрещен законодательно и в федеральных театрах этот запрет соблюдают.

"Если бы Гоголь-центр был федеральным, мата бы там не было", - сказал он.

В кинотеатрах Минкультуры следит за соблюдением этого закона, картины с нецензурной лексикой не получают прокатное удостовереие, заверил чиновник.

"В театрах это на совести художественных руководителей, которые в отдельных театрах следят за этим очень плохо. Ничего кроме сожаления у нас это не вызывает", - отметил глава Минкультуры.

Он напомнил о необходимости соблюдать этот закон.

Минкультуры проходит потерпевшей стороной по делу о хищении бюджетных средств в "Седьмой студии" - театральной организации, которую создал художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников. Фигурантам дела вменили хищение 133 млн рублей, выделенных министерством на театральный проект "Платформа". По версии следствия, деньги были обналичены и похищены.

В мае 2017 года в "Гоголь-центре" прошли обыски и стало известно о возбуждении уголовного дела. В августе задержали Серебренникова. Мединский тогда заверил, что уголовное дело "Седьмой студии" не является заказным.



Дело сейчас находится на повторном рассмотрении в суде.

В сентябре Мещанский суд Москвы вернул дело в прокуратуру из-за нарушений в обвинительном заключении и снял с фигурантов дела подписку о невыезде. В октябре Мосгорсуд отменил его решение в части возврата дела генпрокурору.

По делу проходят Серебренников, бывший генпродюсер "Седьмой студии" и экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, бывший глава департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, бывший гендиректор "Седьмой студии" Юрий Итин. Бывший продюсер организации Екатерина Воронова была объявлена в розыск. Бывший главный бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева единственная дала признательные показания. Ее дело выделено в отдельное производство.