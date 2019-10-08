Мосгорсуд отменил возврат в прокуратуру дела "Седьмой студии"

Руководитель "Седьмой студии" Кирилл Серебренников Фото: Павел Головкин/AP/ТАСС

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отменил возврат в прокуратуру дела "Седьмой студии". Он вернул дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение в ином составе суда. Это решение принято по ходатайству прокуратуры.

11 сентября Мещанский суд Москвы вернул дело в прокуратуру из-за нарушений и снял с фигурантов дела подписку о невыезде. Мосгорсуд отменил его решение в части возврата дела генпрокурору.

Гособвинитель Михаил Резниченко также просил отменить снятие с подсудимых подписок о невыезде, но суд эту просьбу отклонил.

По мнению Мещанского суда, в обвинительном заключении были неустранимые в рамках судебного следствия нарушения, а также противоречия, препятствующие вынесению приговора. В частности, в заключении не было точных сведений о том, какие мероприятия проекта "Платформа" не были проведены и как занижалась стоимость состоявшихся. Также следствие допустило ошибку в подсчете вмененной подсудимым суммы хищений и не указало, какие именно творческие и финансовые отчеты "Седьмой студии" не соответствовали действительности, решила судья Ирина Аккуратова.

Прокурор Михаил Резниченко тогда возразил, что суд не мотивировал свое предложение, а в обвинении фигурантов противоречий нет.

Фигурантам дела вменили хищение 133 млн бюджетных рублей, выделенных в 2011-2014 годы "Седьмой студии" на театральный проект "Платформа". По версии следствия, они похитили эти деньги путем обналичивания.

По делу проходят художественный руководитель "Гоголь-центра" и создатель "Седьмой студии" Кирилл Серебренников, бывший генпродюсер "Седьмой студии" и экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, бывший глава департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, бывший гендиректор "Седьмой студии" Юрий Итин. Бывший продюсер организации Екатерина Воронова была объявлена в розыск.

Дело бывшего бухгалтера Нины Масляева в начале 2018 года выделили в отдельное производство, так как она единственная из фигурантов признала вину и заключила сделку со следствием.

Судебный процесс по делу начался в октябре 2018 года.

Все фигуранты дела, кроме Масляевой, вину отрицают.