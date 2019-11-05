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Путин отказался считать русский язык оружием

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин возразил своему советнику Владимиру Толстому, который назвал русский язык "мощным оружием". Он предложил считать язык инструментом мягкой силы. Дискуссия завязалась на заседании Совета при президенте по русскому языку.

Путин призвал не называть русский язык оружием, иначе "с ним начнут бороться, как с оружием".

"Да, это в известной степени сила, такая мягкая сила, и этого, мне кажется, вполне достаточно", - добавил президент.

Ранее на этом заседании он заявил о попытках "искусственно и грубо" ограничить русский язык в других странах и "вытеснить его на периферию". По его словам, войну языку объявили русофобы, а также маргиналы и агрессивные националисты. В связи с этим он сообщил, что на России лежит большая ответственность за сохранение, развитие и распространение русского языка и литературы.

Владимир Путин Владимир Толстой

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