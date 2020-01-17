Во Франции стартовал проект "Русские сезоны"

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Более 400 мероприятий пройдёт в рамках "Русских сезонов" во Франции, Бельгии и Люксембурге, сообщил во время церемонии открытия проекта, которая состоялась вечером в Париже, исполняющий обязанности министра культуры РФ Владимир Мединский.

""Русские сезоны" - фестиваль не просто масштабный, - он представит практически все жанры искусства. В программе около 400 мероприятий: спектакли, выставки, включая такие грандиозные проекты, как выставка коллекции Морозова в фондеLouis Vuitton, кинофестивали, выступления оркестров, артистов, музыкантов и цирковых артистов", - сказал Мединский, слова которого приводит пресс-служба Минкультуры РФ.

Он отметил, что в рамках "Русских сезонов" запланировано много выставок, среди которых - ретроспективная выставка, посвященная жизни и творчеству Сергея Дягилева - человека, который 100 лет назад придумал "Русские сезоны".

В свою очередь, министр культуры Франции Франк Ристер отметил, что рад принимать участие в проекте.

""Русские сезоны" не только позволят продемонстрировать богатство русской культуры, но и свидетельствуют плодотворном сотрудничестве между нашими странами", - подчеркнул Ристер.

Церемония открытия "Русских сезонов" прошла в Театре Одеон. После церемонии Государственный Театр Наций представил на сцене свою постановку "Дядя Ваня" по пьесе Антона Чехова. Это совместная работа московских артистов с французским постановщиком Стефаном Брауншвейгом. Главные роли исполнили Евгений Миронов (Войницкий), Елизавета Боярская (Елена Андреевна), Виктор Вержбицкий (Серебряков) и Анатолий Белый (Астров).

В программе "Русских сезонов" в Париже - балет Gabrielle CHANEL примы-балерины Большого театра Светланы Захаровой, выставка "Шедевры нового искусства из собрания Морозовых" Музея Пушкина, Третьяковской галереи и Эрмитажа, множество концертов Мариинского театра, Мюзик-Холла и Большого симфонического оркестра.

В рамках фестиваля в соборах Парижа и Версаля выступит Патриарший хор храма Христа Спасителя, в Страсбурге пройдут концерты солистов Центра оперного пения Галины Вишневской и стипендиатов Фонда культурных и гуманитарных программ Мстислава Ростроповича. В Бордо выступит Красноярский ансамбль танца Сибири, в Марселе - Астраханский театр оперы и балета, в Дижоне ждут артистов балета Башкирии, в Ницце выступит Санкт-Петербургский театр балета Бориса Эйфмана, в Тулузе - Русский народный хор имени Пятницкого.

Ряд событий фестиваля связаны с 75-летием Великой Победы. В частности, в Российском духовно-культурном центре на набережной Бранли пройдет выставка "Плечом к плечу", подготовленная военными историками

"Русские сезоны" - масштабный проект по представлению русской культуры европейскому зрителю. В 2017 году "Русские сезоны" на высоком уровне прошли в Японии, объединив 250 мероприятий в 40 городах. В 2018 году "Русские сезоны" покорили Италию: 310 мероприятий в 74 городах. В 2019 году проект принимала Германия, где в 90 городах состоялось 437 мероприятий с участием 90 учреждений культуры. В 2020 году странами, принимающими "Русские сезоны", являются Франция, Бельгия и Люксембург.