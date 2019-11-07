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В Петербурге запущен туристический ретротрамвай "Американка"

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - В Петербурге по туристическому маршруту, который охватывает 500 достопроимечательностей, запустили трамвай - копию исторической модели ЛМ-33, или "Американки". Об этом сообщила пресс-служба аппарата вице-губернатора Олега Маркова.

Трамвай собрали на предприятии "Горэлектротранс". В нем сохранен исторический интерьер и внешний вид, но он оборудован аудиогидами и доступом к WiFi.

Трамвай будет совершать четыре рейса ежедневно, отправляясь от Музея городского электрического транспорта (Средний проспект Васильевского острова, 77). В частности, его маршрут пролегает по Литейному проспекту, где трамваи не ходят с 2007 года.

В администрации Петербурга считают, что новый маршрут заинтересует не только туристов, но и школы, детские сады и университеты.

Петербург Горэлектроранс Американка Олег Марков

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