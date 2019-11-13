Актеры сериала "Друзья" обсудят съемки новой серии ситкома

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Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Звезды знаменитого американского сериала "Друзья" и его создатели обсуждают возможность снять еще одну серию ситкома по случаю 25-летия выхода первого эпизода.

Как сообщает Hollywood Reporter со ссылкой на свои источники, спецсерия может выйти на дебютирующем вскоре стримминговом сервисе HBO Max.

Предположительно, серия будет представлять собой импровизированную встречу шестерых исполнителей главных ролей - Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лизы Кудроу, Мэтта ЛеБлана, Мэттью Перри и Дэвида Швиммера, - с участием создателей сериала Дэвида Крейна и Марты Кауфман.

Источники издания подчеркивают, что пока никаких окончательных договоренностей не достигнуто. Когда и если переговоры будут успешно завершены, нужно будет найти время в графиках всех актеров для организации съемок. Hollywood Reporter отмечает, что с этим могут возникнуть проблемы и тогда весь проект развалится.

HBO Max и продюсеры Warner Bros. TV отказались комментировать эти сообщения.

Как напоминает издание, сериал "Друзья", который выходил в 1994 - 2004 гг., нашел новую аудиторию среди тех, кто не смотрел его во время выхода ситкома, но открыл его для себя благодаря стримминг-сервису Netflix. В конце этого года "Друзья" покинут Netflix и перейдут на новую платформу HBO Max.

Актеры и создатели знаменитого сериала неоднократно повторяли, что никакого воссоединения по сценарию не будет.