Михалков попросил мэрию Москвы выкупить киноцентр "Соловей"

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков написал письмо мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой к городским властям выкупить здание киноцентра "Соловей".

"Подтверждаем, что письмо на имя Сергея Семеновича Собянина с просьбой дать поручение по рассмотрению вопроса приобретения в государственную собственность земельного участка и здания Киноцентра на Красной Пресне действительно было отправлено за подписью Никиты Сергеевича Михалкова", - сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе режиссера.

Ранее стало известно, что киноцентр "Соловей" закроется 2 декабря 2019 года. По информации СМИ, здание кинотеатра будет снесено и на его месте планируется строительство апартаментов общей площадью свыше 80 тысяч квадратных метров.

Позже сеть кинотеатров "КАРО" и киноцентр "Соловей" подписали соглашение о сотрудничестве и спецпрограмме проката "Соловей поет в КАРО", которое будет направлено на сохранение репертуарной сетки и ценовой политики киноцентра,

Киноцентр на Красной Пресне был построен в 1989 году для всесоюзного творческого объединения "Киноцентр" на средства Союза кинематографистов СССР.