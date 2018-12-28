Главные новости
В РоссииФСБ отчиталась о завершении строительства заграждения на границе Крыма и УкраиныВ РоссииОбыски у людей из окружения "крабового короля" Олега Кана начались на СахалинеВ РоссииВ Кремле с пониманием отнеслись к публикации списка сотрудников BBC в Москве
Москва

Мединский сообщил о выдаче документов на снос кинотеатра "Соловей" еще 10 лет назад

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Разрешительный пакет документов на снос кинотеатра "Соловей" был сформирован более десяти лет назад, в настоящее время власти Москвы и инвесторы находятся в стадии переговоров, сообщил министр культуры Владимир Мединский.

"Мы обсуждали эту историю с мэром Москвы, лично. Сергей Семенович (Собянин - ИФ) с большим вниманием относится к этой теме, держит ее на личном контроле. Но дело в том, что весь пакет разрешительных документов был сформирован за несколько лет до вступления в должность Собянина. Это очень старая история. Все эти годы стройка не приобрела масштабов только потому, что правительство Москвы подходило к этому делу очень осмотрительно и осторожно", - сказал журналистам Мединский в пятницу.

Он отметил, что "инвесторы в своем праве". "Их права приобретены более 10 лет назад", - пояснил глава ведомства.

Ранее сообщалось, что кинотеатр "Соловей", располагающийся на Дружинниковской улице, 15, может быть снесен и на его месте могут построить гостиницу с культурно-досуговым центром. В ноябре Мединский заявил, что направит запрос относительно сложившейся ситуации по строительству мэру Москвы Сергею Собянину.

Ранее СМИ сообщали, что застройщик - "Акционерное общество "Киноцентр" - получил разрешение построить на месте кинотеатра "комплекс апартаментов площадью более 80 тыс. кв.м.". В ответ на запрос застройщик не уточнил "Интерфаксу" параметров проекта, отметив, что "информацией не владеет".

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Москва, Соловей

Новости по теме

Москва
Гидрометцентр дал прогноз на январские праздники в МосквеГидрометцентр дал прогноз на январские праздники в Москве
Новый год наступит при температуре -10 градусов, а после в столице немного потеплеетПодробнее
 Повышенный до 5 тыс. руб. штраф за неоплату парковки в Москве начнет действовать с 9 январяПовышенный до 5 тыс. руб. штраф за неоплату парковки в Москве начнет действовать с 9 января
С 31 декабря по 8 января парковка на всех улицах столицы будет бесплатнойПодробнее
 В новогоднюю ночь в Москве будет легкий мороз со слабым ветромВ новогоднюю ночь в Москве будет легкий мороз со слабым ветром
Роман Вильфанд посоветовал запасаться морковками для снеговиков, так как снег будет хорошо лепитьсяПодробнее
 В Москве увеличат штраф за неоплату парковки до 5 тысяч рублейВ Москве увеличат штраф за неоплату парковки до 5 тысяч рублей
Депутаты удвоили штраф, решив, что сейчас водителям выгоднее заплатить 2,5 тыс. рублей и стоять "сколько хочешь", чем оплачивать стоянку на открытых парковкахПодробнее
До 2024 года в Москве откроют еще 55 станций метроДо 2024 года в Москве откроют еще 55 станций метро
В этом году было построено рекордное за всю историю московского метростроения количество станций - 17Подробнее
 Музей Солженицына открылся в московской квартире на Тверской улицеМузей Солженицына открылся в московской квартире на Тверской улице
Здесь писатель был арестован после появления романа "Архипелаг ГУЛАГ"Подробнее
 Проезд в московском транспорте подорожает со 2 январяПроезд в московском транспорте подорожает со 2 января
Одна поездка будет стоить 38 рублей вместо 36, а срок действия билета на 60 поездок будет ограничен 45 днямиПодробнее
 В Москве открылась станция метро "Беломорская"В Москве открылась станция метро "Беломорская"
260-я станция московского метро разгрузит станцию "Речной вокзал" и сделает город ближе для 140 тыс. жителей Ховрино и Левобережного районаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Уходящий год33 фото
28 декабря
Уходящий год
Фотохроника 27 декабря6 фото
27 декабря
Фотохроника 27 декабря
Cамые переоцененные актеры Голливуда10 фото
27 декабря
Cамые переоцененные актеры Голливуда
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииФСБ отчиталась о завершении строительства заграждения на границе Крыма и УкраиныВ РоссииОбыски у людей из окружения "крабового короля" Олега Кана начались на СахалинеВ РоссииВ Кремле с пониманием отнеслись к публикации списка сотрудников BBC в МосквеВ миреПосольство РФ в Финляндии подтвердило задержание россиянки по запросу СШАВ РоссииФедслужбу по регулированию алкогольного рынка обвинили в недостаточном контроле ЭкономикаПредседателем совета директоров "Русала" избрали Жан-Пьера Тома

Уходящий год стал для рынков акции Азии худшим с 2011 года

Четверо жителей Челябинска осуждены за экстремизм и убийство

Упавший кран убрали с авианосца "Адмирал Кузнецов"

Упавший кран убрали с авианосца "Адмирал Кузнецов"На корабле продолжаются работы в соответствии с планом модернизации, рассказал источник Подробнее

Эрдоган собрался отдельно приехать в Россию для встречи с Путиным

Налог на безопасность в Турции не коснется большинства российских туристов

В Манбидже опровергли информацию о вводе в город сирийских войск

Путин позитивно оценил расширение контроля сирийской армии над территорией страны

Эрдоган не подтвердил вступление сирийских войск в Манбидж

В СПЧ призвали срочно госпитализировать экс-сенатора Дерева из СИЗО в больницу

Самые обсуждаемые кинопремьеры недели

Самые обсуждаемые кинопремьеры неделиМультфильм про богатырей, очередные "Елки" и романтическая комедия про зверинец Подробнее

Мединский сообщил о выдаче документов на снос кинотеатра "Соловей" еще 10 лет назад

Мосгорсуд отклонил кассационную жалобу на приговор Никите Белых

В Нью-Йорке с 1 января введут минимальную зарплату для водителей Uber и Lyft

Кожемяко заявил, что тема объединения Сахалина и Приморья не будет актуальна в ближайшие годы

ФСИН предложит арестантам столичных СИЗО сыграть в КВН на Новый год

"Яндекс" закрыл сделку по покупке участка на улице Косыгина под новую штаб-квартиру в Москве

Путин и Трамп стали самыми упоминаемыми в российских СМИ персонами 2018 года

Уходящий год

Уходящий год33 фото
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179038846947763', params: { p1: 'byueg', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');