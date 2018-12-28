Мединский сообщил о выдаче документов на снос кинотеатра "Соловей" еще 10 лет назад

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Разрешительный пакет документов на снос кинотеатра "Соловей" был сформирован более десяти лет назад, в настоящее время власти Москвы и инвесторы находятся в стадии переговоров, сообщил министр культуры Владимир Мединский.

"Мы обсуждали эту историю с мэром Москвы, лично. Сергей Семенович (Собянин - ИФ) с большим вниманием относится к этой теме, держит ее на личном контроле. Но дело в том, что весь пакет разрешительных документов был сформирован за несколько лет до вступления в должность Собянина. Это очень старая история. Все эти годы стройка не приобрела масштабов только потому, что правительство Москвы подходило к этому делу очень осмотрительно и осторожно", - сказал журналистам Мединский в пятницу.

Он отметил, что "инвесторы в своем праве". "Их права приобретены более 10 лет назад", - пояснил глава ведомства.

Ранее сообщалось, что кинотеатр "Соловей", располагающийся на Дружинниковской улице, 15, может быть снесен и на его месте могут построить гостиницу с культурно-досуговым центром. В ноябре Мединский заявил, что направит запрос относительно сложившейся ситуации по строительству мэру Москвы Сергею Собянину.

Ранее СМИ сообщали, что застройщик - "Акционерное общество "Киноцентр" - получил разрешение построить на месте кинотеатра "комплекс апартаментов площадью более 80 тыс. кв.м.". В ответ на запрос застройщик не уточнил "Интерфаксу" параметров проекта, отметив, что "информацией не владеет".