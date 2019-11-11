Репертуар закрывающегося "Соловья" перенесут в кинотеатры сети "Каро"

Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Программа киноцентра "Соловей" на Красной Пресне после его закрытия будет представлена в четырех кинотеатрах сети "Каро", рассказали газете "Ведомости" президент "Каро" Ольга Зинякова и исполнительный директор "Соловья" Юрий Соловей.

По словам Зиняковой, по соглашению о сотрудничестве фильмы из репертуара "Соловья" будут показывать в рамках программы "Соловей поет в Каро", которая будет запущена в январе 2020 года. Главной площадкой станет кинотеатр "Октябрь" на Новом Арбате, где под сетку закрывающегося кино выделят два зала. В дальнейшем стороны допускают увеличение числа кинотеатров, которые будут задействованы в программе.

Между тем Соловей уточнил, что киноцентр прекратит работу 2 декабря.

Киноцентр "Соловей" - один из старейших в Москве, а по числу залов он является крупнейшим в Восточной Европе. Особенность репертуара "Соловья" в том, что в нем показывают фильмы, вышедшие в прокат несколько месяцев, а иногда и несколько лет назад. Закрытие киноцентра начало обсуждаться в конце прошлого года: тогда стало известно, что на месте старого здания планируется возвести многофункциональный жилой комплекс. Решение вызвало резонанс.