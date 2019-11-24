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Древние памятники Чукотки вошли в предварительный список объектов ЮНЕСКО

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - "Памятники морских арктических зверобоев" вошли в российский предварительный список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщается на сайте министерства культуры РФ.

"Морские охотники Арктики оставили нам не только уникальные материальные свидетельства (некрополи, поселения, артефакты), но и нематериальное наследие (традиции косторезного искусства, приемы охоты на морского зверя, фольклор). Вечная мерзлота сохранила самобытные творения древней цивилизации, основой существования которой была охота на крупных млекопитающих - китов и ластоногих, а в памяти потомков до сих пор живы сказания, легенды, песни и ритуалы этого самобытного северного народа", - говорится в сообщении.

Номинация представлена поселением и могильником Эквен, поселениями Нунак и Наукан Дежневского массива.

Памятники находятся в удовлетворительном состоянии, целостность и подлинность отдельных компонентов не нарушена, отмечает пресс-служба минкультуры.

Подготовку заявки выполнил Российский научно-исследовательского института культурного и природного наследия им. Д.С.Лихачёва при поддержке Чукотской археологической экспедиции Государственного музея востока, информирует ведомство.

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