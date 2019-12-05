Режиссер "Дау" попросил Мединского допустить в прокат все части своего кинопроекта

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Режиссер Илья Хржановский обратился к главе Минкультуры РФ Владимиру Мединскому с просьбой выдать прокатные удостоверения всем фильмам кинопроекта "Дау", которому министерство частично отказало в прокате в России. Копия его письма есть в распоряжении "Интерфакса".

Режиссер в письме отметил, что об отказе в выдаче прокатного удостоверения четырем частям проекта "Дау" ("ДАУ. Наташа", "ДАУ. Новый человек", "ДАУ. Нора Сын", "ДАУ. Саша Валера") в связи с наличием в них "материалов, пропагандирующих порнографию", он узнал из СМИ.

"Я считаю эту формулировку глубоко несправедливой, не говоря о том, что она звучит как обвинение по известной статье уголовного кодекса. Откровенные сцены, наличествующие в фильмах, существуют там как часть художественного образа и кинематографического языка, а не как пропаганда порнографии", - написал Хржановский.

Режиссер отметил, что в создании фильмов "ДАУ" принимали участие выдающиеся деятели мировой культуры, такие как дирижер Теодор Курентзис, лауреат Нобелевской премии, физик Дэвид Гросс, режиссеры Анатолий Васильев, Ромео Кастеллуччи, Питер Селларс, художники Марина Абрамович, Борис Михайлов, Карстен Хеллер и другие.

"Трудно себе представить, что все эти люди взялись бы озвучивать порнофильмы. Кинопроект "ДАУ" был создан как целостное художественное произведение, поэтому фильмы, представленные к получению прокатного удостоверения, не подлежат искусственному отбору и изъятию решением ведомственных комиссий. Есть очевидные меры, такие как возрастные ограничения, и это вполне объяснимо, но почему взрослые граждане свободной страны вынуждены жить по указке неведомой им комиссии Минкульта?" - отметил Хржановский.

Режиссер обратился к министру с просьбой сформировать экспертную комиссию из "независимых высокопрофессиональных специалистов в области этики, культуры и искусства и получить их оценку кинопроекта "ДАУ" с точки зрения наличия в нем пропагандирующих порнографию сцен".

"Мне, как и всем участникам проекта "ДАУ", хотелось бы, чтобы нашу работу увидели в первую очередь российские зрители. Мы верим в возможность проката кинопроекта "ДАУ" на территории России как единого и целостного художественного произведения", - добавил режиссер.

Ранее Минкультуры РФ отказало в выдаче прокатного удостоверения четырем частям кинопроекта "Дау" Хржановского в связи с тем, что они содержат "материалы, пропагандирующие порнографию".

Как уточнила "Интерфаксу" глава департамента кинематографии Ольга Любимова, прокатное удостоверение не выдано четырем фильмам из цикла фильмов об истории жизни советского физика Льва Ландау: "ДАУ. Наташа", "ДАУ. Новый человек", "ДАУ. Нора Сын", "ДАУ. Саша Валера".

"Дау" - художественный многосерийный фильм Хржановского. Биографическая драма рассказывает о жизни Ландау - советского физика, лауреата Нобелевской, Ленинской и трёх Сталинских премий.