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Умерла худрук театра "Современник" Галина Волчек

Умерла худрук театра "Современник" Галина Волчек
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В Москве на 87-м году жизни скончалась художественный руководитель театра "Современник", народная артистка СССР Галина Волчек, сообщила "Интерфаксу" заведующая литературной частью театра Евгения Кузнецова.

Во вторник, 24 декабря, Кузнецова говорила агентству о том, что Волчек попала в больницу. "Галина Борисовна госпитализирована из-за проблем с легкими", - сообщала тогда Кузнецова. При этом ряд СМИ передавали, что народная артистка находится в реанимации.

Как сообщали в пресс-службе театра, она попала в больницу в связи с легочным заболеванием, которое требует лечения в стационаре. Ситуация с состоянием здоровья Волчек была стабильной, ожидалось, что в скором времени она вернется к работе в театре.

19 декабря артистке исполнилось 86 лет.

Советская и российская актриса театра и кино, театральный режиссер и педагог Волчек родилась в 1933 году в Москве в семье известного кинооператора, окончила школу-студию им. Немировича-Данченко при МХАТ им. Горького.

В 1956 году Олег Ефремов и молодые выпускники Школы-студии - Волчек, Евгений Евстигнеев, Лидия Толмачева, Игорь Кваша и Олег Табаков организовали Студию молодых актеров, которая спустя некоторое время получила название Театр-студия "Современник".

Как актриса Волчек играла в ставших легендарными спектаклях: "Вечно живые" (1956) и "В поисках радости" (1957) по пьесам Виктора Розова, "Пять вечеров" (1958) и "Старшая сестра" (1962) Александра Володина, "Голый король" Евгения Шварца (1960), "Кто боится Вирджинии Вулф" Эдврда Олби в 1984.

Волчек с 1972 года - главный режиссер театра "Современник", с 1989 года - его художественный руководитель.

Как режиссер поставила: в 1966 - "Обыкновенная историю" по Ивану Гончарову, в 1968 - "На дне" М. Горького, в 1976 и 1997 - "Вишнёвый сад", в 1982 - "Три сестры" Антона Чехова, в 1999 - "Три товарища" по Э. М. Ремарку, в 2009 - "Мурлин Мурло" Николая Коляды, в 2013 - "Игра в джин" Д. Кобурна, в 2018 - "Двое на качелях" Уильяма Гибсона - спектакль с которого она начинала свою биографию в "Современнике".

Режиссер более 30 спектаклей. Неоднократно приглашалась на постановки в театры Германии, Финляндии, Ирландии, США, Венгрии и Польши.

Волчек снималась в кино: 1965 - "Строится мост" (1965), Берегись автомобиля (1966), "Король Лир" (1970) "Осенний марафон" (1977), "Таинственная страсть" (2015).

Волчек - Герой труда РФ (2017), Народная артистка СССР (1989), полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Лауреат Государственной премии СССР (1967) и Премии президента (2002).

Первый муж - Евгений Евстигнеев (1955-1964), в браке с которым родился сын Денис (1961), сегодня известный кинорежиссер.

Хроника 05 января – 26 декабря 2019 годаУмершие знаменитости
Галина Волчек Евгения Кузнецова Современник

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