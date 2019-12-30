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Новым худруком "Современника" назначен Виктор Рыжаков

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Новым художественным руководителем театра "Современник" назначен Виктор Рыжаков, являющийся худруком Театрального центра имени Мейерхольда, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента культуры Москвы.

Рыжаков приступит к обязанностям с 4 января.

Прежний художественный руководитель и одна из сооснователей театра "Современник" Галина Волчек скончалась 26 декабря в Москве в возрасте 86 лет.

Виктор Рыжаков окончил Дальневосточный институт искусств, Театральное училище имени Щукина и аспирантуру Российской академии театрального искусства. С 1991 по 2001 годы служил в Московском Театре юного зрителя, с 1995 по 2001 годы являлся художественным руководителем Театра драмы и комедии на Камчатке, с сентября 2012 года стал художественным руководителем Центра имени Мейерхольда.

Москва Современник

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