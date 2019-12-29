Волчек похоронили на Новодевичьем кладбище

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Художественного руководителя театра "Современник" Галину Волчек похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с могилами Марка Захарова, Олега Табакова и Леонида Броневого.

Церемония прощания с народной артисткой СССР прошла в воскресенье в театре "Современник". Она продолжалось более трех часов. Проститься с Волчек пришли тысячи людей. Худрука "Современника" проводили продолжительными аплодисментами.

В конце церемонии прощания прозвучало ее напутствие своей труппе.

"Только об одном, только, чтобы компания наша, вы все держались друг за друга и понимали, что вы - стена, которую прошибить невозможно, если вы все вместе. Если вы держитесь вот так крепко, друг за друга. Я хочу вас призвать к тому, чтобы это было началом какого-то нового периода для нас... Мы никак это не назовем, а будем считать, что я все равно буду с вами, вы, может быть, даже и не особенно увидите, мы как-то исхитримся", - прозвучал голос Волчек.

Среди пришедших проститься с Волчек были ее поклонники, чиновники, артисты, деятели культуры, в том числе министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер Ольга Голодец, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр культуры Владимир Мединский, кинодраматург Александр Адабашьян, актеры Сергей Гармаш, Александр Ширвиндт, Ингеборга Дапкунайте, Александра Захарова. Попрощаться с Волчек пришли сын и внук основателя "Современника" Олега Ефремова актеры Михаил Ефремов и его сын Никита.

Галина Волчек скончалась 26 декабря в Москве на 87-м году жизни. Она с 23 декабря находилась в Боткинской больнице, куда попала с легочным заболеванием.