"Современник" в день прощания с Волчек сыграет ее любимый спектакль

Прощание с худруком "Современника" Галиной Волчек в Москве Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - В "Современнике" в день прощания с художественным руководителем "Современника" Галиной Волчек будет представлен ее любимый спектакль.

Актер "Современника" Сергей Гармаш во время прощания уточнил, что театр внес изменения в работу: "завтра у нас день траура, завтра мы не будем играть спектакли, но сегодня мы будем играть спектакль "Три сестры", любимый спектакль Галины Борисовны".

В воскресенье тысячи людей пришли проститься с Волчек, гражданская панихида прошла в театре. На церемонии присутствовали поклонники режиссера, чиновники, артисты, деятели культуры. В частности, на панихиду пришли министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер Ольга Голодец, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр культуры Владимир Мединский, а также актёры Олег Меньшиков, Сергей Гармаш, Александр Ширвиндт, Ингеборга Дапкунайте, Александра Захарова и другие.

Поклонники творчества Волчек несли цветы, сцена была плотностью заставлена венками. Зал театра был переполнен.

Участники траурной церемонии проводили Волчек аплодисментами.

Галина Волчек скончалась 26 декабря в Москве на 87-м году жизни. Она с 23 декабря находилась в Боткинской больнице, куда попала с легочным заболеванием. Похоронят Волчек на Новодевичьем кладбище.