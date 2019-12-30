Поиск

Звезду "Основного инстинкта" заблокировали в приложении знакомств

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Голливудская актриса Шэрон Стоун пожаловалась, что ее заблокировали в приложении знакомств Bumble.

Об этом 62-летняя звезда эротического триллера "Основной инстинкт" написала в своем твиттере.

Как пояснила актриса, многие пользователи не верили, что это действительно она и жаловались на аккаунт с ее именем.

Компания уже заверила, что разблокировала актрису и она может вернуться к общению.

Приложение Bumble основала Уитни Вулф Херд, которая была соосновательницей другого популярного приложения знакомств Tinder. После ухода из Tinder она решила разработать платформу для знакомств, ориентированную на женщин. Bumble принадлежит компании MagicLab, основателем которой является российско-британский миллиардер Андрей Андреев, который был одним из инвесторов Bumble, когда Херд только запускала проект.

Bumble обещает женщинам безопасную платформу для онлайн-знакомств, где они, в отличие от других приложений, должны делать первый шаг.

Голливуд

Новости

Новым худруком "Современника" назначен Виктор Рыжаков

Волчек похоронили на Новодевичьем кладбище

"Современник" в день прощания с Волчек сыграет ее любимый спектакль

"Современник" в день прощания с Волчек сыграет ее любимый спектакль

Прощание с Галиной Волчек началось в "Современнике"

Умерла исполнительница роли Лолиты в фильме Стэнли Кубрика

Умершие знаменитости

Умерла худрук театра "Современник" Галина Волчек

Умерла худрук театра "Современник" Галина Волчек

Мединский подтвердил смену руководства "Роскино"

Мединский подтвердил смену руководства "Роскино"

Организаторы Burning Man подали к властям США иск на миллионы долларов

Организаторы Burning Man подали к властям США иск на миллионы долларов

Михаил Лермонтов возглавил Общественный совет при Минкультуры РФ

Гендиректор "Ленфильма" Эдуард Пичугин покинет пост

Гендиректор "Ленфильма" Эдуард Пичугин покинет пост
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');