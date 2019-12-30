Звезду "Основного инстинкта" заблокировали в приложении знакомств

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Голливудская актриса Шэрон Стоун пожаловалась, что ее заблокировали в приложении знакомств Bumble.

Об этом 62-летняя звезда эротического триллера "Основной инстинкт" написала в своем твиттере.

Как пояснила актриса, многие пользователи не верили, что это действительно она и жаловались на аккаунт с ее именем.

I went on the @bumble dating sight and they closed my account. 👁👁

Some users reported that it couldn"t possibly be me!

Hey @bumble, is being me exclusionary ? 🤷🏼‍♀️

Don"t shut me out of the hive 🐝 — Sharon Stone (@sharonstone) December 30, 2019

Компания уже заверила, что разблокировала актрису и она может вернуться к общению.

Приложение Bumble основала Уитни Вулф Херд, которая была соосновательницей другого популярного приложения знакомств Tinder. После ухода из Tinder она решила разработать платформу для знакомств, ориентированную на женщин. Bumble принадлежит компании MagicLab, основателем которой является российско-британский миллиардер Андрей Андреев, который был одним из инвесторов Bumble, когда Херд только запускала проект.

Bumble обещает женщинам безопасную платформу для онлайн-знакомств, где они, в отличие от других приложений, должны делать первый шаг.