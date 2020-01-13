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"Дылда" Балагова не вошла в номинанты на "Оскара"

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Картина "Дылда" Кантемира Балагова не вошла в список номинантов на "Оскара" в категории "Лучший иностранный фильм".

Номинантами стали ленты "Боль и слава" испанского режиссера Педро Альмодовара, "Паразиты" Пон Чжун Хо (Южная Корея), "Отверженные" Ладжа Ли (Франция), "Страна Меда" Тамары Котевска и Любомира Стефанова (Северная Македония) и "Тело Христово" Яна Комасы (Польша).

"Дылда" входила в шорт-лист.

Картина Балагова получила в Каннах приз за лучшую режиссуру и приз Fipresci с формулировкой: "За невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме".

92-ая церемония вручения премии "Оскар" пройдет 9 февраля в Лос-Анджелесе.

Кантемир Балагов Оскар США Польша Франция

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