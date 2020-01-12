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"Дылда" Балагова получила приз Международной федерации кинопрессы

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Фильм "Дылда" режиссёра Кантемира Балагова, ранее выдвинутый от России на "Оскар", стал обладателем приза FIPRESCI Международной федерации кинопрессы как "Лучший фильм на иностранном языке" на 31-м международном кинофестивале в Палм-Спрингс, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании "Нон-Стоп Продакшн", которая создавала ленту.

"Фильм "Дылда" режиссера Кантемира Балагова и продюсеров Александра Роднянского и Сергея Мелькумова получил приз FIPRESCI международной федерации кинопрессы как "Лучший фильм на иностранном языке" на только что завершившемся 31-м международном кинофестивале в Палм-Спрингс (США)", - сообщили в пресс-службе в воскресенье.

Уточняется, что Балагов лично представил фильм на фестивале, однако на церемонии награждения не присутствовал, так как вернулся в Россию, поэтому он записал видеообращение.

"Я очень благодарен фестивалю в Палм-Спрингс и жюри за этот приз - для меня это большая честь. Признание "Дылды" для меня особенно ценно и важно, потому я чувствовал, что история о послевоенной травме, о женщинах, пытающихся вновь обрести смысл жизни сразу после войны, должна быть рассказана. И я вижу, что эта история услышана, что ее понимают, а главное чувствуют далеко за пределами России. Большое спасибо вам за это", - сказал Балагов в видеообращении.

Кинофестиваль в Палм-Спрингс проводится ежегодно с 1989 года, по инициативе Сонни Боно - известного певца, актера и продюсера - и неофициально считается репетицией предстоящей церемонии вручения наград Американской киноакадемии. На фестивале работает только одно жюри Международной федерации кинопрессы FIPRESCI и поэтому оно присуждает главные награды.

Ранее фильм "Дылда" вошел в шорт-лист премии Американской киноакадемии в категории "Лучший иностранный фильм" (Best International Feature). Номинанты на премию будут объявлены 13 января, а церемония награждения состоится 9 февраля.

Действие фильма "Дылда" происходит в Ленинграде в 1945 году. Это история о двух фронтовых подругах, которые после фронта пытаются заново начать мирную жизнь в пост-блокадном Ленинграде.

Мировая премьера фильма "Дылда" состоялась в официальной конкурсной программе "Особый взгляд" 72-го Каннского международного кинофестиваля, где фильм получил сразу две награды - приз за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI - международной федерации кинопрессы с формулировкой: "За невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме".

"Дылда" - второй полнометражный фильм молодого режиссера Балагова, отмеченный призом крупнейшего мирового кинофестиваля. Его первая картина "Теснота" в 2017 году была показана в конкурсной программе "Особый взгляд" юбилейного 70-го Каннского кинофестиваля, где была отмечена призом FIPRESCI.

Кантемир Балагов

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