Режиссер Спайк Ли возглавит жюри 73-го Каннского фестиваля

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Жюри 73-го Каннского кинофестиваля возглавит американский режиссер Спайк Ли, сообщает пресс-служба смотра во вторник.

"Американский режиссер Спайк Ли станет президентом жюри следующего фестиваля в Каннах. В свои 62 года режиссер, который также является сценаристом, актером и продюсером, выпустившим множество картин, стал культовой персоной. В своем творчестве он поднимает серьезные вопросы современности, не забывая обращаться к публике", - говорится в сообщении.

Welcome to Spike Lee as President of the Jury of the 73rd Festival de Cannes! Cannes is a natural homeland for those who (re)awaken minds. Lee's flamboyant personality is sure to shake things up. What kind of President will he be? Find out in Cannes! https://t.co/Rezlrl1sOB pic.twitter.com/bt28zF4QO0 — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) January 14, 2020

Полный состав жюри будет объявлен в апреле.

Международный Каннский фестиваль пройдет на Лазурном берегу Франции с 12 по 23 мая.

Спайк Ли - американский режиссёр, автор таких фильмов как "Делай как надо!", "Не пойман - не вор", "Черный клановец". В своих фильмах режиссер затрагивает такие темы, как расовые отношения, бедность и другие политические проблемы.