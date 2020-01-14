Поиск

Режиссер Спайк Ли возглавит жюри 73-го Каннского фестиваля

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Жюри 73-го Каннского кинофестиваля возглавит американский режиссер Спайк Ли, сообщает пресс-служба смотра во вторник.

"Американский режиссер Спайк Ли станет президентом жюри следующего фестиваля в Каннах. В свои 62 года режиссер, который также является сценаристом, актером и продюсером, выпустившим множество картин, стал культовой персоной. В своем творчестве он поднимает серьезные вопросы современности, не забывая обращаться к публике", - говорится в сообщении.

Полный состав жюри будет объявлен в апреле.

Международный Каннский фестиваль пройдет на Лазурном берегу Франции с 12 по 23 мая.

Спайк Ли - американский режиссёр, автор таких фильмов как "Делай как надо!", "Не пойман - не вор", "Черный клановец". В своих фильмах режиссер затрагивает такие темы, как расовые отношения, бедность и другие политические проблемы.

Каннский кинофестиваль Спайк Ли

Новости

Объявлены номинанты на премию "Оскар"

Объявлены номинанты на премию "Оскар"
Умершие знаменитости

Умер режиссер Константин Бромберг, снявший "Чародеев"

Умер режиссер Константин Бромберг, снявший "Чародеев"

"Холоп" стал третьим российским фильмом, собравшим более 2 млрд рублей в прокате

"Холоп" стал третьим российским фильмом, собравшим более 2 млрд рублей в прокате

Церемония вручения "Оскар" вновь пройдет без ведущего

Церемония вручения "Оскар" вновь пройдет без ведущего

"1917" удостоен "Золотого глобуса" как лучший драматический фильм

"1917" удостоен "Золотого глобуса" как лучший драматический фильм

Хоакин Феникс стал обладателем "Золотого глобуса" за роль Джокера

"Золотой глобус" в номинации "Лучший фильм комедия или мюзикл" получил "Однажды в... Голливуде"

Сэм Мендес стал обладателем "Золотого глобуса" как лучший режиссёр

Тарантино удостоен "Золотого глобуса" за лучший сценарий фильма "Однажды в... Голливуде"

Мужчина напал на картину Пикассо в лондонской галерее

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');