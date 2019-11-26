В Москве наградили лауреатов театральной премии Станиславского

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - В Москве прошла церемония вручения международной театральной премии Станиславского, среди лауреатов которой - за вклад в развитие русской актерской школы - режиссер Дмитрий Брусникин, скончавшийся в августе 2018 года.

"Сегодня 24-й раз будем вручать премию людям, которые открыли для нас мир театра, которые несут театр на своих плечах. Людям, которые своей жизнью заслужили эту замечательную премию", - приветствовала гостей вечера вице-президент Международного фонда К.С. Станиславского Зейнаб Сеид-Заде.

Лауреатами премии "За вклад в развитие российского театра" стали режиссер Роман Виктюк и художественный руководитель Московского театра сатиры Александр Ширвиндт, награду "За вклад в развитие мирового театра" получили британская актриса Джуди Денч и британский драматург Том Стоппард.

Лауреатом премии в номинации "Театральная педагогика" За бесценный вклад в развитие русской актерской школы и развитие современного театра, а также воспитание целой плеяды молодых талантливых актеров" посмертно стал режиссер и педагог Дмитрий Брусникин, который скончался 9 августа 2018 года на 61-м году жизни. Народный артист РФ Игорь Ясулович, вручая награду вдове режиссёра, художественному руководителю театра "Практика" Марине Брусникиной, отметил, что "его ребята (Мастерская Брусникина - ИФ) выучены замечательно, работают и будут сохранять память о Диме".

Награду в номинации "Перспектива" получили режиссеры Олег Долин и Евгения Сафонова. Директор РАМТ Софья Апфельбаум и театральный продюсер Давид Смелянский стали лауреатами премии "За организацию театрального дела".

"Событием года" стал спектакль "Гоголь-центра" режиссера Кирилла Серебренникова "Барокко".

Лучшими актерами в номинации "За яркие актерские работы последних лет" стали Тимофей Трибунцев и Лаура Пицхелаури.

Лучшим театральным критиком в этом году признана Елизавета Суриц. Награду "За вклад в развития актерского искусства" получила театральный педагог Анна Петрова. Лучшей работой художника в сезоне было признано оформление спектакля Российского академического молодежного театра "Зобеида", выполненное Сергеем Якуниным.