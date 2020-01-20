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Мединский одобрил идею стимулировать школьников к походам в кино

Мединский одобрил идею стимулировать школьников к походам в кино
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Исполняющий обязанности министра культуры РФ Владимир Мединский поддержал идею создания программы по походам школьников в кино.

На встрече с руководителями компаний - лидеров отечественного кинопроизводства он заявил, что такая поддержка была бы и социальным, и образовательным, и бизнес-проектом.

"Подготовьте, пожалуйста, мое обращение в министерство просвещения и нам надо сделать совместную программу, которую мы будем финансировать из нашего бюджета.", - сказал он

По словам и.о. министра, реализовать эту идею можно в формате абонементов.

Во время совещания директор "Кинокомпания "СТВ" Сергей Сельянов отметил, что в России "молодые люди снижают свой интерес к посещению кинотеатров".

По его мнению, следует создать программу, по которой школьники будут ходить в кино, "чтобы у них выработалась привычка ходить в кино".

Владимир Мединский Минкультуры

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