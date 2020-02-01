Крупнейшие музыканты со всего мира выступят в Москве на фестивале Ростроповича

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - XI Международный фестиваль Мстислава Ростроповича пройдет с 27 по 31 марта в Москве, его главной концертной площадкой станет Большой зал консерватории, сообщили "Интерфаксу" организаторы мероприятия.

За пять фестивальных дней здесь выступят крупнейшие музыкальные коллективы России и Европы, восходящие звезды и всемирно известные исполнители.

Фестиваль был учрежден Фондом культурных и гуманитарных программ Ростроповича в 2010 году в память о великом музыканте.

27 марта, в день рождения Мстислава Ростроповича, в Большом зале консерватории выступит академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии под управлением Юрия Темирканова. В программе - симфония № 5 Сергея Прокофьева и скрипичный концерт № 1 Дмитрия Шостаковича. Солист - Сергей Догадин.

28 марта состоится концерт Camerata Salzburg - одного из самых популярных камерных оркестров в мире. Будут исполнены увертюра "Кориолан", симфония № 1 и концерт № 5 для фортепиано с оркестром Людвига ван Бетховена. Солист - французский пианист Реми Женье.

29 марта выступит один из старейших оркестров Финляндии - Симфонический оркестр города Лахти. В этот вечер будут звучать произведения Яна Сибелиуса: симфония № 5 и симфоническая поэма "Сага op. 9". Во втором отделении виолончельный концерт Эдуарда Элгара исполнит обладатель премии Grammy Трулс Морк. За дирижерским пультом -Дмитрий Слободенюк.

30 марта состоится выступление Orcestra della Svizzera Italiana - швейцарского симфонического оркестра. Прозвучат увертюра к опере Вольфганга Амадея Моцарта "Так поступают все женщины", симфония № 4 "Итальянская" Феликса Мендельсона, а также концерт для виолончели с оркестром C-dur Йозефа Гайдна, ноты которого были обнаружены Ростроповичем в библиотеке Пражского университета и открыты всему миру. Солировать будет Даниэль Мюллер-Шотт - немецкий виолончелист. За дирижерский пульт встанет известный швейцарский дирижер и композитор Мишель Табачник.

31 марта в заключительном концерте фестиваля впервые в России выступит Льежский королевский филармонический оркестр (Бельгия). Будут исполнены симфоническая поэма Сезара Франка "Проклятый охотник", "Бразильская бахиана" № 9 Вилла-Лобоса, симфоническая поэма "Дон Жуан" Рихарда Штрауса. В концерте № 2 для фортепиано с оркестром Брамса будет солировать известный аргентинский пианист Нельсон Гернер.

Международный фестиваль Ростроповича будет проходить в Москве уже в 11-й раз.

По словам его руководителя Ольги Ростропович, при составлении программы она всегда думает о том, одобрил бы Мстислав Ростропович выбор тех или иных участников и произведений - это главный критерий. "Я рада, что у нас есть возможность на неделю сделать Москву местом, куда съезжаются крупнейшие музыканты со всего мира", - сказала Ростропович.