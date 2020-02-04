В Москве умер российский поэт и писатель Евгений Витковский

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Поэт, писатель, переводчик, литературовед Евгений Витковский умер в понедельник на 70-м году жизни, сообщила его супруга, поэтесса и переводчица Ольга Кольцова.

"Дорогие друзья, Евгения Витковского, Жени Витковского - с нами нет. Он скончался сегодня в 18 часов, 3-го февраля", - написала она своем фейсбуке. Ранее там же Кольцова сообщала, что Витковский в тяжелом состоянии был госпитализирован в Боткинскую больницу в Москве.

Витковский родился 18 июня 1950 года в Москве. Детство провел в Сибири, Средней Азии и Западной Украине; среднюю школу окончил в 1967 году в Каменец-Подольском. В 1967-1971 годах учился в МГУ на искусствоведческом отделении, участник литературной студии "Луч" Игоря Волгина.

До отмены цензуры в СССР печатался только как поэт-переводчик. В разные годы опубликовал множество поэтических переложений с английского (Кристофер Смарт, Джон Мильтон, Оскар Уальд, Редьярд Киплинг и др.), немецкого (Райнер Мария Рильке, Теодор Крамер), французского (Артюр Рембо, Поль Валери), нидерландского (Йогс Ван Ден Вонден и Константейн Хёйгенс), португальского (Луиш де Камоэнс, Фернандо Пессоа), гжельского и других языков.

В 1990-е годы занимался преимущественно литературоведением. Подготовил к печати и издал четырехтомную антологию поэзии русского зарубежья "Мы жили тогда на планете другой", трехтомное собрание сочинений Георгия Иванова, двухтомник Ивана Елагина, собрания сочинений Арсения Несмелова и др. Составитель и комментатор изданий Шарля Бодлера, Рембо, Уальда, Бернса, Киплинга и других. Последние десятилетия много времени посвятил изучению, переводу и популяризации в России шотландской поэзии, созданной на англо-шотландском (scots) и гэльском языках; составленные Витковским книги Роберта Бернса за последние двадцать лет выходили шесть раз.

Писал в жанрах альтернативной истории и магического реализма. Автор трехтомного фантастического романа "Павел II" о восстановлении монархии в альтернативной вселенной СССР в 1981 году (2000), в 2001 году - его продолжения "Земля святого Витта", в 2007 - "Чертовар" (два последних романа вошли в шорт-листы номинаций на Международную премию имени братьев Стругацких). В 2017 году увидел свет очередной роман из цикла - "Протей".

В 2003 году создал сайт "Век перевода", где ведутся занятия по поэтическому переводу, материалы которого вошли в антологии. В разное время был главредом нескольких издательств.

Лауреат нескольких международных премий, в том числе премии "Серебряный век" за 2014 год, а также золотой медали имени Бальмонта за 2016, присуждаемой за вклад в русскую литературу Австралии, эксперт Союза переводчиков России, член Союза писателей с 1983 года.