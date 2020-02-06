Ассоциация театральных режиссеров появится в России

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Театральные режиссеры России намерены объединиться в профессиональную ассоциацию. Об этом сообщил журналистам в четверг художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин.

"Мы стоим сейчас перед началом регистрации такой организации как Ассоциация театральных режиссеров России. Это ассоциация режиссеров совершенно разных эстетически, но объединенных одной идеей: укрепления режиссерской профессии и действиями в приближении театральной реформы", - сказал Фокин.

Он подчеркнул, что в правление ассоциации войдут, в частности, Константин Богомолов и Андрей Кончаловский. Ассоциация также будет зарегистрирована в регионах. "Я надеюсь, что Минкульт нас поддержит", - отметил худрук.

По словам Фокина, организация также займется отбором молодых режиссеров, которые в перспективе могли бы возглавить театры.

"Мы хотим выявить несколько потенциально перспективных главных режиссеров преимущественно из регионов, которые могли бы возглавить театры. И хотели бы с ними провести стаж, чтобы ввести их на территорию сегодняшнего состояния репертуарных театров, чтобы они понимали, куда они входят", - отметил он.

Худрук подчеркнул, что начать работу с молодыми режиссерами ассоциация планирует осенью этого года в Петербурге.