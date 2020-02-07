Руководство "Ленфильма" сменилось, несмотря на протест коллектива

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Гендиректор киностудии "Ленфильм" Эдуард Пичугин в пятницу сообщил об уходе с должности и назначении нового руководителя.

"С гордостью и чувством удовлетворения покидаю сегодня пост генерального директора киностудии "Ленфильм". За спиной восемь лет напряженной работы и борьбы за сохранение и развитие киностудии. Наша команда пришла буквально на руины, но мы смогли выстоять, найти ресурсы, обновить студию, снять прекрасные фильмы, создать здесь уникальное культурное пространство. Сложно представить, в 2012 году на "Ленфильме" не было ни одной нормальной кинокамеры. Сейчас "Ленфильм" - современная киностудия способная создавать картины от идеи до выхода на экраны", - написал Пичугин в фейсбуке.

Распоряжением Росимущества на должность гендиректора "Ленфильма" назначена Инесса Юрченко. Пичугин пообещал помочь ей "войти в курс дела".

По данным СМИ, Юрченко является совладельцем и генеральным продюсером петербургской компании "Триикс медиа".

Накануне петербургское отделение Союза кинематографистов России обратилось к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой ускорить издание необходимых распоряжений для смены гендиректора "Ленфильма".

В Союзе напомнили, что решение о смене гендиректора студии было принято 24 декабря Советом директоров, а 27 декабря Минкультуры РФ попросило Росимущество освободить Пичугина от занимаемой должности и назначить Юрченко врио гендиректора.

Подчеркивалось, что кандидатура Юрченко была предварительно согласована с Союзом кинематографистов России.

В конце декабря Совет директоров решил снять Пичугина с должности гендиректора "Ленфильма". Отставке предшествовало обращение в ноябре Союза кинематографистов Петербурга к президенту РФ Путину с предложением уволить его. Объединение также исключило Пичугина из своего состава.

При этом коллектив "Ленфильма" выступил в поддержку гендиректора киностудии.