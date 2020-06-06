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Бондарчук назвал лживой информацию о проверке "Ленфильма" в связи с хищением средств

Бондарчук назвал лживой информацию о проверке "Ленфильма" в связи с хищением средств
Вывеска на здании киностудии "Ленфильм" в Петербурге
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Председатель совета директоров "Ленфильма" Федор Бондарчук назвал ложью информацию о проверке в отношении него и киностудии в связи с хищением выделенных средств.

"Это от начала до конца ложь, там нет ни одного слова правды", - сказал он "Интерфаксу", отметив, что киностудия "Ленфильм" "прошла 100 проверок и две Счётные палаты".

В субботу в интернете появилась информация со ссылкой на анонимный источник об оперативных мероприятиях в отношении Бондарчука и иных лиц для установления причастности к хищению киностудией "Ленфильм" выделенных бюджетных средств и кредитов. При этом называлась сумма в 2 млрд рублей.

Пресс-служба "Ленфильма" отказалась комментировать сведения о проверке, заявив, что не обладают достаточной информацией для этого.

Ленфильм Федор Бондарчук

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