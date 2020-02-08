Новый фильм Гая Ричи "Джентльмены" выйдет в России 13 февраля

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Новый фильм Гая Ричи "Джентльмены" выходят на российские экраны 13 февраля.

"Джентльмены" обещаны режиссером как возвращение к истокам, "корням" - постмодернистским криминальным комедиям, вроде "Карты, деньги, два ствола", "Большой куш" и "Рок-н-рольщик".

Сюжет рассказывает об американском экспате Микки Пирсоне в исполнении Мэттью МакКонахи. Он создал прибыльную наркотическую империю в Лондоне. Появляются слухи, что Пирсон готов отойти от дел, продав бизнес. Тут же появляется рой желающих заполучить этот лакомый кусок "наркопирога".

Также в фильме "Джентльмены" играют Чарли Ханнэм, ранее появившийся в историческом фэнтези режиссера "Меч короля Артура", а также Колин Фаррелл, Хью Грант, Мишель Докери и Джереми Стронг.

Идея картины появилась у Ричи десять лет назад. Изначально предполагалось, что "Джентльмены" станут телесериалом, однако в конечном итоге режиссер решил снять масштабный полнометражный фильм. Рабочее название фильма Toff Guys (Богатеи) - отсылка к британскому сленгу, описывающему аристократов, которые упиваются своим величием.

Сам Ричи, комментируя работу над лентой, рассказывал: "Все началось с того, что я заинтересовался существующими кардинальными различиями между американской и британской классовыми системами".

"Персонажи достигли того возраста, когда некая магнетическая сила влечет их к прекрасному, когда они хотят облагородить свою жизнь, построенную на отнюдь не благородном занятии. Они через многое прошли, поднимаясь по невероятно крутой социальной лестнице. Теперь они оказываются на перепутье двух дорог, одна из которых ведет к баснословному богатству. И то, что им нравится теперь, идет вразрез с тем миром, в котором они привыкли делать деньги", - отметил режиссер. Его слова приводит пресс-служба российского дистрибьютора картины, кинокомпании "Вольга".

Название фильма "Джентльмены" говорит о том образе жизни, к которому стремятся персонажи. Однако, по заверению самого Ричи, "в фильме не так много джентльменов в прямом смысле слова".

Исполнитель главной роли МакКонахи, комментируя работу с Ричи, признался: "фильмы Гая - это калейдоскоп острых диалогов, драк, юмора, жонглерства, энтузиазма и ловушек. Каждый персонаж в его фильмах индивидуален и обладает ярким характером". "В компании таких парней интересно", - сказал актер.

По словам продюсера фильма Билла Блока, в новом проекте "Гай решил вернуться к своим корням, собрав впечатляющий актерский состав". "Он решил отдать дань памяти своему прошлому, поднимая определенные темы и возрождая персонажей, которые за минувшие два десятилетия сильно изменились", - отметил Блок.