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Создатели фильма "Дау" подали в суд на Минкультуры из-за отказа в прокате

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Создатели фильма "Дау" режиссера Ильи Хржановского обратились в Арбитражный суд с требованием признать незаконным решение Минкультуры РФ о частичном отказе в выдаче прокатного удостоверения этой картине, сообщила официальный представитель проекта на территории России Дарья Виолина.

"13 февраля кинокомпанией "Феномен Филмз" был подан иск в Арбитражный суд города Москвы о признании незаконным отказа в выдаче прокатных удостоверений четырем фильмам кинопроекта "ДАУ" ("Дау. Наташа", "Дау. Нора Сын", "Дау. Саша Валера", "Дау. Новый человек"). В качестве ответчика выступает Министерство культуры РФ, которое наложило запрет на прокат указанных фильмов на территории России", - сообщила Виолина в четверг "Интерфаксу".

Она уточнила, что компания "Феномен Филмз" считает необоснованными обвинения в "пропаганде порнографии", а также ссылается в иске на конституционное право автора фильмов на свободу литературного, художественного, технического и других видов творчества.

В ноябре 2019 года Минкультуры отказало в выдаче прокатного удостоверения четырем частям кинопроекта "Дау" Хржановского в связи с тем, что они, по оценке ведомства, содержат "материалы, пропагандирующие порнографию". Прокатное удостоверение не выдано: "ДАУ. Наташа", "ДАУ. Новый человек", "ДАУ. Нора Сын", "ДАУ. Саша Валера".

Позже режиссер обратился с открытым письмом к руководству Минкультуры РФ с просьбой выдать прокатные удостоверения всем фильмам кинопроекта "Дау", которому министерство частично отказало в прокате в России.

В письме Хржановский отметил, что считает несправедливым отказ в выдаче прокатного удостоверения четырём частям картины из-за того, что фильм якобы содержит "материалы, пропагандирующие порнографию". Однако Минкультуры не нашло обоснований в пересмотре своего решения и предложило режиссеру обратиться в суд. В январе 2020 года представитель Хржановскому говорил "Интерфаксу" о намерении подать иск.

Одна из частей фильма "Дау"- "Дау. Наташа" будет участвовать в основном конкурсе 70-го Берлинале (мероприятие пройдет с 20 февраля по 3 марта).

Дау Илья Хржановский Дарья Виолина Москва Минкультуры Феномен Филмз

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