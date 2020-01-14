Создатели фильма "Дау" будут судиться с Минкультуры из-за частичного отказа в прокате

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Минкультуры РФ вновь отказалось выдать прокатное удостоверение четырем частям фильма "Дау" режиссера Ильи Хржановского и предложило опротестовать решение министерства в суде, сообщил "Интерфаксу" представитель режиссера.

"Нами получен ответ, что министерство культуры не видит возможности дать (прокатное) удостоверение в связи с тем, что они все-таки усматривают некую порнографию в указанных сериях, и что согласно законам РФ мы можем опротестовать любое решение Минкультуры через суд. И нам порекомендовали подать в суд", - сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что создатели планируют обратиться в суд.

В свою очередь, в пресс-службе Минкультуры РФ "Интерфаксу" сообщили, что "Минкультуры России считает, что все спорные юридические вопросы должны решаться в правовом поле с участием судебных инстанций и в рамках российского законодательства".

Ранее Хржановский обратился с открытым письмом к министру культуры РФ Владимиру Мединскому с просьбой выдать прокатные удостоверения всем фильмам кинопроекта "Дау", которому министерство частично отказало в прокате в России.

В письме режиссер отметил, что считает несправедливым отказ в выдаче прокатного удостоверения четырем частям картины из-за того, что фильм якобы содержит "материалы, пропагандирующие порнографию".

Режиссер также обратился к министру с просьбой сформировать экспертную комиссию из "независимых высокопрофессиональных специалистов в области этики, культуры и искусства и получить их оценку кинопроекта "ДАУ" с точки зрения наличия в нем пропагандирующих порнографию сцен".

Ранее Минкультуры РФ отказало в выдаче прокатного удостоверения четырем частям кинопроекта "Дау" Хржановского в связи с тем, что они содержат "материалы, пропагандирующие порнографию".

Как уточнила "Интерфаксу" глава департамента кинематографии Ольга Любимова, прокатное удостоверение не выдано четырем фильмам из цикла фильмов об истории жизни советского физика Льва Ландау: "ДАУ. Наташа", "ДАУ. Новый человек", "ДАУ. Нора Сын", "ДАУ. Саша Валера".

"Дау" - художественный многосерийный фильм Хржановского. Биографическая драма рассказывает о жизни Ландау - советского физика, лауреата Нобелевской, Ленинской и трех Сталинских премий.