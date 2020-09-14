Суд отказал создателям фильма "Дау" в иске к Минкультуры РФ

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы отклонил иск кинокомпании "Феномен Филмз", просившей обязать министерство культуры России выдать прокатные удостоверения четырем фильмам проекта "Дау" режиссера Ильи Хржановского, сообщила "Интерфаксу" представитель проекта в России Дарья Виолина.

"Сегодня Арбитражный суд Москвы озвучил только результативную часть своего решения... Компания "Феномен Филмз" намерена... обжаловать решения суда", - сказала Виолина. "Мотивировочную часть своего решения суд обещал озвучить позднее. Поэтому причины отказа нам неизвестны", - добавила собеседница агентства.

Она напомнила, что отказ в выдаче прокатного удостоверения был опубликован Минкультуры РФ в ноябре прошлого года.

Также она сообщила, что суд отказал в проведении экспертизы фильмов для объяснения причин отказа в выдаче прокатных удостоверений.

В феврале создатели фильма "Дау" обратились в Арбитражный суд с требованием признать незаконным решение Минкультуры РФ о частичном отказе в выдаче прокатного удостоверения фильму. Компания "Феномен Филмз" считает необоснованными обвинения в "пропаганде порнографии", а также ссылается в иске на конституционное право автора фильмов на свободу литературного, художественного, технического и других видов творчества.

Минкультуры РФ отказало в выдаче прокатного удостоверения четырем частям кинопроекта "Дау" Хржановского в связи с тем, что они содержат "материалы, пропагандирующие порнографию". Прокатное удостоверение не выдано: "ДАУ. Наташа", "ДАУ. Новый человек", "ДАУ. Нора Сын", "ДАУ. Саша Валера".

Режиссер обратился с открытым письмом к руководству Минкультуры РФ с просьбой выдать прокатные удостоверения. Однако, Минкультуры не нашло обоснований в пересмотре своего решения и предложило Хржановскому обратится в суд.